Công an vào cuộc vụ sản phụ và thai nhi tử vong ở Nghệ An

Ngày 23/11, sau khi sản phụ Hồ Thị M (27 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong sau 3 ngày cấp cứu, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.



Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công tác điều tra đang được làm khẩn trương theo đúng trình tự quy định pháp luật sau khi gia đình có đơn. Trong ngày, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khám nghiệm tử thi để phục vụ quá trình điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, sản phụ Hồ Thị M nhập viện lúc 8h02’ ngày 19/11. Tại phòng khám sản, sản phụ được bác sỹ thăm khám, chẩn đoán thai 39 tuần tuổi, chuyển sinh, chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết. Bệnh nhân được tiếp nhận vào khoa sản lúc 9h20’ cùng ngày.

Người nhà sản phụ đau xót sau khi sự việc xảy ra, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc.

Đến 11h30’ sản phụ tỉnh, mạch, huyết áp, nhiệt độ ổn định, tim thai 140 lần/phút, cơn co tử cung tần số III, cổ tử cung mở 8cm, được bác sỹ Văn Đức Lực chỉ định đẻ chỉ huy. Thuốc dùng, dung dịch Glucoza 5% x 500ml, Oxytoxxin 10UI x 1 ống truyền tĩnh mạch, được theo dõi sát tại phòng đẻ các chỉ số ổn định.

12h40’ cùng ngày, sản phụ rặn đẻ tim thai 110 – 140 lần/phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột xuất hiện ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức… được chuẩn đoán ngừng tuần hoàn, thai 40 tuần tuổi chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối.

Sản phụ được cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ và báo động đỏ cấp cứu toàn viện. 12h45’ bệnh nhân được tiến hành đặt nội khí quản và tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn. 12h50’ sản phụ trong tình trạng hôn mê, không có phản xạ ánh sáng, tím tái toàn thân, thở theo máy… tim thai còn. Thống nhất lãnh đạo bệnh viện phẫu thuật lấy thai nhi cấp cứu.

Sau khi lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ, tình trạng cháu bé ngừng tuần hoàn, tiến hành cấp cứu nhưng không có kết quả, cháu bé tử vong. Sản phụ được mổ cắt tử cung, sau mổ sản phụ còn hôn mê. Đến 14h50’ cùng ngày sản phụ được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Theo người nhà sản phụ M, trước khi chuẩn bị sinh, chị M. được các bác sĩ cho truyền một loại dịch để kích thích đẻ. Trước diễn biến chuyển xấu quá nhanh khiến thai nhi tử vong, mẹ nguy kịch, nhiều người nhà của sản phụ M. đã tập trung tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu yêu cầu lãnh đạo bệnh viện giải thích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu BVĐK huyện Quỳnh Lưu khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, điều trị của bệnh nhân, làm rõ việc thực hiện quy chế chuyên môn của các cán bộ có liên quan.

Trong trường hợp có sai phạm, yêu cầu lập Hội đồng kỷ luật làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành để có hình thức kỷ luật phù hợp./.