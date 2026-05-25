  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Công an xã dùng ô tô chở thí sinh ngủ quên tới điểm thi vào lớp 10 ở Nghệ An

Thứ Hai, 11:09, 25/05/2026
VOV.VN - Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An, một thí sinh ngủ quên đã được lực lượng công an xã dùng ô tô đến tận nhà đón tới điểm thi kịp giờ thi.

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh, thí sinh T.V.T. (SN 2011), học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh, do ngủ quên nên có nguy cơ đến điểm thi muộn.

Công an xã Quỳnh Anh dùng xe ô tô chở thí sính đến điiểm thi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Quỳnh Anh đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại điểm thi đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã sử dụng ô tô đến tận nhà đón thí sinh tới điểm thi đúng giờ để tham gia môn thi đầu tiên.

Sáng 25/5, hơn 49.300 thí sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây là mùa tuyển sinh lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay của tỉnh, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh sau sáp nhập.

Các thí sinh làm thủ tục thi môn Ngữ văn sáng 25/6. (Ảnh: Bá Thăng).

Ghi nhận tại nhiều điểm thi ở Nghệ An cho thấy thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày diễn ra kỳ thi có thể lên tới 40 độ C.

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 25/5, tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1 thí sinh do mang tài liệu vào phòng thi.

Bá Thăng/VOV.VN
Kỳ thi lớp 10 THPT ở Đà Nẵng: 169 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh bị đình chỉ

VOV.VN - Sáng nay (24/5), thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên.

Phụ huynh "đỏ mắt", vượt trăm km về Hà Nội chờ con thi lớp 10 trường chuyên

VOV.VN - Chiều 23/5, hàng nghìn thí sinh tiếp tục dự thi lớp 10 trường chuyên thuộc đại học tại Hà Nội. Với tỷ lệ chọi cao, nhiều phụ huynh lo lắng, quyết đứng đợi con dù trời nắng gắt.

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT công lập năm 2026 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (23/5), thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Đà Nẵng làm bài thi môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận.

