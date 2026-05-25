Công an xã dùng ô tô chở thí sinh ngủ quên tới điểm thi vào lớp 10 ở Nghệ An

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh, thí sinh T.V.T. (SN 2011), học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh, do ngủ quên nên có nguy cơ đến điểm thi muộn.

Công an xã Quỳnh Anh dùng xe ô tô chở thí sính đến điiểm thi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Quỳnh Anh đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại điểm thi đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã sử dụng ô tô đến tận nhà đón thí sinh tới điểm thi đúng giờ để tham gia môn thi đầu tiên.

Sáng 25/5, hơn 49.300 thí sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đây là mùa tuyển sinh lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay của tỉnh, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh sau sáp nhập.

Các thí sinh làm thủ tục thi môn Ngữ văn sáng 25/6. (Ảnh: Bá Thăng).

Ghi nhận tại nhiều điểm thi ở Nghệ An cho thấy thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày diễn ra kỳ thi có thể lên tới 40 độ C.

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 25/5, tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1 thí sinh do mang tài liệu vào phòng thi.