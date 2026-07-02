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Công an xã ở Cao Bằng đưa thí sinh ngủ quên đến điểm thi kịp giờ

Thứ Năm, 15:57, 02/07/2026
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VOV.VN - Sáng 2/7, trong buổi thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Công an xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin em N.V.K (SN 2011, học sinh Trường THCS Phi Hải) ngủ quên do ở nhà một mình, bố mẹ đi làm từ sớm nên không có người gọi dậy, Công an xã Quảng Uyên đã nhanh chóng cử cán bộ sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa em từ nơi cư trú đến điểm thi tại Trường THPT Quảng Uyên, bảo đảm kịp thời gian vào phòng thi theo quy định. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, em N.V.K đã có mặt tại điểm thi an toàn, không để xảy ra ảnh hưởng đến việc dự thi.

 

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Công an xã Quảng Uyên tiếp tục bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà khi gặp tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

 

CTV Ngọc Ánh/VOV-Đông Bắc
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