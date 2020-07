Công bố 6 dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hôm nay (1/7), Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố dịch vụ thứ 725 trên Cổng dịch vụ công quốc gia - dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và giới thiệu hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công: Đổi giấy phép lái xe mức độ 4; Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông; Nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông. Việc tích hợp, cung cấp 6 dịch vụ này có thể giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 1.686 tỷ đồng/năm.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giúp cơ quan có thẩm quyền thực hiện chứng thực bản sao điện tử đúng với bản chính. Ngoài ra, dịch vụ cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi.

Bản sao điện tử được chứng thực bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác, có giá trị sử dụng thay cho bản chính để thực hiện trong nhiều giao dịch (trừ trường hợp pháp luật quy định khác). Đây là giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại bản giấy (bản chính/ bản chứng thực) để xác minh lại hồ sơ điện tử như hiện nay, từ đó thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các TTHC được cung cấp trên môi trường điện tử. Nếu tái sử dụng 30% kết quả chứng thực trong tổng số 102 triệu lượt chứng thực (số liệu báo cáo năm 2019), chi phí xã hội tiết kiệm được là 428,4 tỷ đồng/năm .

Cấp mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4: nâng cấp từ mức độ 3 (khi khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia) trên cơ sở tích hợp, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Bộ Công an. Với hơn 965 nghìn lượt người thực hiện hàng năm, ước tính số tiền tiết kiệm tăng thêm so với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 khoảng hơn 323,9 tỷ đồng/năm.

Dịch vụ này sẽ thí điểm từ 1/7/2020 tại Tổng cục Đường bộ, Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, với 3 Bệnh viện ở Hà Nội (Giao thông vận tải, E và Đa khoa Hà Đông) và 8 Bệnh viện, trung tâm y tế ở Hà Nam (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Đa khoa Nam Lý; các Trung tâm y tế huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Thị xã Duy Tiên và Trung tâm giám định y khoa tỉnh).

Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phép người dân nộp trực tuyến số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của mình (hoặc người thân) để được hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định. Dịch vụ giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại để đóng tiền theo định kỳ, khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Với 614.650 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay, nếu thực hiện đóng bảo hiểm xã hội thực hiện trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm khoảng hơn 209,5 tỷ đồng/năm.

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho phép người dân đóng tiền trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế của mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại thực hiện thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý ủy nhiệm thu. Với hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nếu chỉ 50% số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện gia hạn trực tuyến thì số tiền tiết kiệm được hàng năm khoảng hơn 724,6 tỷ đồng/năm.

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: mở rộng thực hiện trên toàn quốc từ 1/7/2020 việc nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trực tuyến đối với thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông; của các đơn vị thuộc cấp phòng trở lên của Cảnh sát giao thông.

Sau hơn 6 tháng triển khai, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có những bước tiến tích cực. Cổng DVCQG đã có hơn 178 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 46,3 triệu lượt truy cập; trung bình mỗi tháng có hơn 32 nghìn tài khoản đăng ký tham gia và 7,7 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ (tăng gấp 2 lần trong 3 tháng gần đây); hơn 10,5 triệu hồ sơ TTHC được đồng bộ trạng thái lên cổng; hơn 151 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trung bình mỗi tháng 46 nghìn hồ sơ), tiếp nhận, xử lý hơn 6,6 nghìn phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ, giải đáp hơn 14,8 nghìn cuộc gọi tới Tổng đài. Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã tích hợp, cung cấp với 06 bộ, ngành và 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đã có hơn 2,1 nghìn lượt giao dịch thành công.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 725 dịch vụ (339 cho người dân, 388 cho doanh nghiệp), trung bình mỗi quý tích hợp, cung cấp hơn 350 dịch vụ công trực tuyến./.