Công bố quy hoạch tỉnh Sơn La đến năm 2050 với 4 khâu đột phá để phát triển

Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; một số bộ, ngành, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La, tầm nhìn đến năm 2050 cho Lãnh đạo tỉnh Sơn La

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước; chiến lược đến năm 2030, Sơn La trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc; trọng điểm du lịch, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đến năm 2050, trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Tây Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại; nền tảng kinh tế có đủ sức cạnh tranh với các tỉnh khác trong khu vực và cả nước….

Một số chỉ tiêu cụ thể, Sơn La phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2021 – 2030 đạt trên 8%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 8.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 – 120 triệu đồng/người; mỗi năm giảm trung bình 2 - 3% hộ nghèo; tối thiểu trên 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục duy trì TP Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ít nhất có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc

Các khâu đột phá được Sơn La xác định nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu trên bao gồm: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình, sản phẩm dịch vụ, với trọng tâm là du lịch sinh thái, nông nghiệp, du lịch văn hoá, lịch sử; phát triển các chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh trong liên kết vùng; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương…

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh: "Việc Quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh... Vì vậy, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa với quyết tâm cao hơn nữa thời gian tới để thực hiện tốt quy hoạch với tầm nhìn, mục tiêu quy hoạch và khát vọng đưa Sơn La phát triển trở thành hiện thực".

Đại biểu tham quan khu trưng bày sơ đồ Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại hội nghị, sau khi đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao; Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trao Quyết định chủ trương đầu tư các dự án cho 8 nhà đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích liên quan đến công tác tổ chức lập Quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.