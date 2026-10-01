Cổng chào phường Bình Dương bất ngờ đổ sập trong mưa lớn kèm giông mạnh

Vào khoảng 19h tối nay, trên địa bàn xuất hiện trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió giông mạnh. Đúng lúc này, công trình cổng chào phường Bình Dương, nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch ngay gần ngã ba giao nhau giữa Huỳnh Văn Lũy và Phạm Ngọc Thạch bất ngờ đứt gãy, sập gãy chắn ngang toàn bộ bề mặt tuyến đường. Sự cố khiến các phương tiện khi lưu thông qua khu vực buộc phải quay đầu tìm lộ trình thay đổi.

Cổng chào đổ sập (ảnh: Người dân cung cấp)

Rất may mắn, do thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa rất to, lượng người và xe qua lại thưa thớt nên không thiệt hại về người.

Cổng chào đổ sập chắn ngang đường (ảnh: Người dân cung cấp)

Lãnh đạo phường Bình Dương cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương dọn dẹp mặt đường, sớm giải tỏa ùn tắc cho các phương tiện.

Lực lượng chức năng có mặt xử lí hiện trường (ảnh: Người dân cung cấp)

Được biết, trong chiều và tối 1/10, trận mưa diện rộng tại khu vực phía Bắc TP.HCM đã gây ngập sâu tại một số điểm giao thông trọng yếu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngập sâu tại đường 30/4 phường Phú Lợi, TP.HCM