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Công nhân Hải Phòng hiến hơn 700 đơn vị máu tại Ngày hội nói không với ma túy

Chủ Nhật, 05:31, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng, Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực. Một trong những hoạt động thu hút đông đảo công nhân là chương trình hiến máu tình nguyện.

Tại Ngày hội, công nhân, lao động được giao lưu, trao đổi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và các chuyên gia; tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, kỹ năng phòng ngừa, từ chối ma túy và các quy định của pháp luật.

Nhiều trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm, thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, chuyển tải kiến thức phòng, chống ma túy theo hình thức trực quan, dễ tiếp cận.

cong nhan hai phong hien hon 700 don vi mau tai ngay hoi noi khong voi ma tuy hinh anh 1
Hơn 700 đơn vị máu được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Ngay từ sáng sớm, nhiều công nhân đã có mặt để đăng ký, kiểm tra sức khỏe và hiến máu. Theo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, 1.200 công nhân, người lao động đăng ký tham gia chương trình; hơn 700 đơn vị máu được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Anh Nguyễn Minh Trí, Công ty TNHH Dịch vụ đường cao tốc VRS (xã Gia Phúc, TP Hải Phòng) cho rằng, đây là hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội để công nhân, người lao động cùng sẻ chia, đóng góp cho cộng đồng. "Lần này thì lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu; tôi mong muốn mình đủ sức khỏe để tiếp tục tham gia hiến máu trong thời gian tới", anh Trí nói.

cong nhan hai phong hien hon 700 don vi mau tai ngay hoi noi khong voi ma tuy hinh anh 2
Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy” với nhiều hoạt động sôi nổi, chuyển tải kiến thức phòng, chống ma túy theo hình thức trực quan, dễ tiếp cận.

Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy” nằm trong chuỗi hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức trong hai ngày 18 và 19/9 tại Hải Phòng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho công nhân, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và hiến máu tình nguyện, không gian “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động” với khoảng 50 gian hàng cũng thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Các gian hàng “0 đồng”, gian hàng giảm giá, ưu đãi và tư vấn dịch vụ thiết yếu mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ công nhân. Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, trị giá 150.000 đồng/phiếu hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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