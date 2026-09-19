Lễ phát động bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hình thức hiện đại, kết hợp âm nhạc, sân khấu, trình chiếu hiệu ứng ánh sáng, truyền tải thông điệp đoàn kết, chung tay phòng, chống ma túy trong công nhân lao động.

Lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động được thông tin về thực trạng, tác hại của ma túy đối với người lao động, doanh nghiệp và xã hội; vai trò của tổ chức Công đoàn trong phòng, chống ma túy, bảo vệ người lao động và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy; bảo vệ nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đây cũng là hoạt động khởi động triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Chương trình là hoạt động khởi động triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đối với các cấp công đoàn, phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền mà phải ngăn chặn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân. Công đoàn phải giúp công nhân biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về.

"Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: đó là nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất. Tôi đề nghị các cấp công đoàn hãy làm thật tốt ba việc: Thứ nhất, giúp công nhân biết để phòng; thứ hai, tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực; thứ ba, không bỏ rơi người lầm lỡ", ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị.

Ban tổ chức tặng quà công nhân lao động có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức dành tặng những suất quà đặc biệt, gửi tới những công nhân lao động có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; công nhân lao động vượt qua cám dỗ của ma túy để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn, với thông điệp “Công nhân lao động ở đâu, Tổ chức công đoàn ở đó”.

Lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” thu hút đông đảo công nhân, lao động và người dân tại Hải Phòng.

Lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các công đoàn cơ sở cũng như người lao động.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam khẳng định: "Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam sẽ đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất, để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng “doanh nghiệp không ma túy”, gắn với các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp".