Công nhân mất 20 năm lao động, không chi tiêu mới đủ tiền mua căn hộ giá 1 tỷ đồng



Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, hiện thành phố có hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn, phần lớn sống trong các khu nhà trọ do người dân tự xây, nhiều đã nơi xuống cấp.

Qua khảo sát đối với 200.000 công nhân của Liên đoàn Lao động TP.HCM, 95% người lao động có nhu cầu mua nhà, trong khi chỉ có hơn 5% muốn thuê nhà để ở. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, người lao động chỉ dư ra từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

Theo ông Hải, nếu không ốm đau, không chi xài, không tiệc tùng thì phải 20 năm sau công nhân mới có đủ tiền mua căn hộ giá 1 tỷ. Nhưng lúc đó, giá nhà chắc chắn đã tăng lên gấp nhiều lần rồi.

Trước bức tranh này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, hiện nay nhiều chính sách của Nhà nước đang khuyến khích về lĩnh vực nhà ở xã hội.

Cụ thể, Nghị định 136/2026 của Chính phủ có nội dung giao thẩm quyền cho cấp tỉnh quyết định hệ số về trần thu nhập của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thêm vào đó, tháng 1/2026, Cục C06 Bộ Công an có văn bản giao cho công an cấp xã xác nhận điều kiện về thu nhập, trên cơ sở người lao động tự cam kết và chịu trách nhiệm. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng vừa có chỉ đạo về đề xuất chuyển đổi nhà tái định cư dôi dư trên địa bàn sang nhà ở xã hội. Đây là động thái tích cực nhằm tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp và tránh lãng phí.

Về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Hoan - Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, riêng năm 2026, Chính phủ giao Thành phố phát triển hơn 28.000 căn nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, có 1 dự án đã hoàn thành với quy mô 580 căn. Ngoài ra, trong quý I/2026 cũng khởi công 2 dự án với quy mô hơn 2.600 căn.

Luỹ kế đến tháng 4/2026, TP.HCM đang thi công 12 dự án với quy mô khoảng 10.300 căn. Ông Hoan thông tin, tới trước 30/4, Thành phố phấn đấu khởi công 3 dự án với quy mô 4.600 căn. Tới trước trước 30/6 phấn đấu khởi công tiếp 41 dự án với quy mô khoảng 29.500 căn.

Theo ông Hoan, TP.HCM đang nỗ lực cố gắng để phát triển thêm nguồn cung nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. "Để chuẩn bị nguồn nhà cho các năm tiếp theo, Sở Xây dựng đã rà soát, bổ sung 15 khu đất dự án với quy mô khoảng 23.000 căn. Để đáp ứng chỉ tiêu giai đoạn 2026 – 2027, Thành phố tập trung giải quyết tổng cộng 72 dự án với quy mô 67.000 căn", ông Hoan nói.