Công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương

Ngày 27/4, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Dĩ An trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Thành phố Dĩ An có diện tích 6.000 ha với 7 phường. Dân số hiện tại cán mốc trên 500.000 người. Đây là một trong những địa phương giáp ranh với TP.Thủ Đức (TP.HCM) và TP. Biên Hòa (Đồng Nai) là hai địa phương phát triển mạnh.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo thành phố Dĩ An (ảnh: TL).

Để đạt đô thị loại II, TP. Dĩ An đã nỗ lực bứt phá, đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong các lĩnh vực, công nghiệp là ngành đóng góp phần lớn vào ngân sách địa phương hàng năm, chỉ tính trong năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố đạt 136.000 tỷ đồng. Năm 2022, thu ngân sách đạt hơn 3. 800 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người của thành phố so với bình quân cả nước đạt 1,66 lần.

Cùng với quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố tập trung cải tạo, xây dựng các trục giao thông chính, các công trình dịch vụ, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, chung cư cao tầng, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh...

Hiện nay, 100% các tuyến đường do thành phố quản lý được nhựa hóa; các tuyến đường phường quản lý đạt trên 80% bê tông, nhựa hóa.

Song song với phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội của thành phố cũng được chú trọng đầu tư. Toàn thành phố có 19 cơ sở y tế công lập và tư nhân, với tổng số 626 giường, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Chăm lo cho giáo dục, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng 41 trường học các cấp từ mầm non đến THPT. Các công trình văn hóa, thể dục thể thao, công viên cũng được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trong và ngoài địa phương.

Thành phố Dĩ An là một trong những địa phương phát triển của tỉnh Bình Dương (ảnh: ĐC).

Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, thành phố Dĩ An sẽ là đô thị công nghiệp - dịch vụ - giáo dục, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thủy của khu vực Nam Bình Dương và phía Đông TP.HCM, nơi có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Sau giải phóng, năm 1999, huyện Dĩ An được tách ra từ huyện Thuận An. Năm 2011, Dĩ An được lên thị xã và chính phủ công nhận là đô thị loại IV. Tháng 3/2017, thị xã Dĩ An được công nhận là đô thị loại III thuộc tỉnh Bình Dương. Tháng 1/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Dĩ An, thuộc tỉnh Bình Dương./.