Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

Cụ thể, công nhận 15 xã, thị trấn thuộc các huyện của tỉnh Kiên Giang là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm:

Xã Thạnh Yên thuộc huyện U Minh Thượng; các xã: Bình Minh, Phong Đông và Tân Thuận thuộc huyện Vĩnh Thuận; các xã: Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây, Đông Hòa, Thuận Hòa, Đông Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thứ Mười Một thuộc huyện An Minh.

Khu vực rừng Tiểu khu 34, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Báo Kiên Giang

Công nhận liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Kiên Giang là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu, các huyện thuộc vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.