Thứ Sáu, 13:29, 01/05/2026

Công trường vùng biên vững nhịp lao động trong kỳ nghỉ lễ

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hơn 300 công nhân vẫn bám trụ công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Pằn, xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, duy trì nhịp thi công khẩn trương giữa điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

Với tinh thần “thi công thần tốc – an toàn – chất lượng”, các tổ đội tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/6, sớm mang đến môi trường học tập khang trang cho học sinh vùng biên.

cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 1
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hơn 300 công nhân vẫn bám công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Pằn, xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 2
Không khí thi công rộn ràng, máy móc hoạt động liên tục, tạo nên nhịp lao động khẩn trương giữa vùng biên còn nhiều khó khăn.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 3
 Dưới cái nắng đầu hè, công nhân chia ca, tăng kíp, quyết tâm không để tiến độ công trình bị gián đoạn trong dịp nghỉ lễ.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 4
Khối lượng đá chiếm trên 30% phần san nền khiến việc thi công gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi sự nỗ lực cao của đội ngũ kỹ thuật và công nhân.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 5
Những khối đá lớn được phá dỡ, vận chuyển thủ công kết hợp cơ giới, thể hiện sự kiên trì và bền bỉ của người lao động.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 6
Tinh thần “thi công thần tốc - an toàn - chất lượng” được quán triệt tại từng tổ, đội trên công trường.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 7
Các hạng mục được đẩy nhanh tiến độ, tạo tiền đề cho công đoạn xây dựng tiếp theo.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 8
Công nhân làm việc xuyên trưa, tranh thủ từng giờ, từng phút để đảm bảo tiến độ đề ra.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 9
Dù điều kiện thi công khắc nghiệt, đội ngũ lao động vẫn giữ vững kỷ luật an toàn, đảm bảo chất lượng công trình.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 10
Những giọt mồ hôi thấm đẫm áo công nhân là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ nơi công trường vùng biên.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 11
Các tổ đội phối hợp nhịp nhàng, từ san nền, đổ bê tông đến vận chuyển vật liệu.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 12
Tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng gọi nhau tạo nên bức tranh lao động sôi động giữa núi rừng Phiêng Pằn.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 13
Mỗi phần việc hoàn thành là thêm một bước tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thiện phần thô công trình trước ngày 30/6.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 14
Công trình không chỉ là trường học, mà còn là kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang cho học sinh vùng biên.
cong truong vung bien vung nhip lao dong trong ky nghi le hinh anh 15
Vượt qua mọi khó khăn, đội ngũ thi công đang dồn toàn lực, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, góp phần nâng cao điều kiện giáo dục nơi biên giới.
Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

XÃ HỘI

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đỗ Hưng-Linh Thương/VOV.VN
Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

XÃ HỘI

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Hàng nghìn người về đền Hùng dâng hương, đi hội trước ngày Giỗ Tổ

VĂN HÓA

Hàng nghìn người về đền Hùng dâng hương, đi hội trước ngày Giỗ Tổ
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026: Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng

Du lịch

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026: Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng
Dòng người thành kính hướng lên núi Nghĩa Lĩnh trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VĂN HÓA

Dòng người thành kính hướng lên núi Nghĩa Lĩnh trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Tấp nập du khách trải nghiệm "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" năm 2026

Săn Tour

Tấp nập du khách trải nghiệm "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" năm 2026