Công trường vùng biên vững nhịp lao động trong kỳ nghỉ lễ
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hơn 300 công nhân vẫn bám trụ công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Pằn, xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, duy trì nhịp thi công khẩn trương giữa điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.
Với tinh thần “thi công thần tốc – an toàn – chất lượng”, các tổ đội tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/6, sớm mang đến môi trường học tập khang trang cho học sinh vùng biên.