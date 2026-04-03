CSGT dùng xe đặc chủng mở đường cứu 2 người nguy kịch trên cao tốc

Thứ Sáu, 18:48, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) phụ trách tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ cho biết, lực lượng này vừa hai lần hỗ trợ người dân bị bệnh trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện điều trị kịp thời.

Cụ thể vào lúc 17h30 ngày 2/4, tại Km28+800, Tổ cảnh sát giao thông số 4 Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 tiếp nhận đề nghị cần được hỗ trợ từ một ô tô đang chở bệnh nhân Trần Văn Ba (73 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) trong tình trạng tai biến nặng, cần chuyển gấp đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để cấp cứu.

csgt dung xe dac chung mo duong cuu 2 nguoi nguy kich tren cao toc hinh anh 1
Cảnh sát giao thông cao tốc hỗ trợ bệnh nhân bị tai biến nặng đến bệnh viện an toàn

Trước tình huống cấp bách, lực lượng cảnh sát giao thông  khẩn trương đưa bệnh nhân lên xe chuyên dụng đặc chủng bật còi ưu tiên, mở đường xuyên qua dòng xe cộ đông đúc trên cao tốc, rút ngắn từng phút quý giá để kịp thời đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục nhận được một yêu cầu khẩn cấp khác. Lần này là trường hợp bé gái Phạm Nguyễn Gia H. (16 tháng tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) có biểu hiện nguy kịch như sốt, nôn ói, co giật méo miệng cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để cấp cứu.  Một lần nữa, Tổ công tác lập tức triển khai hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng trực tiếp đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

csgt dung xe dac chung mo duong cuu 2 nguoi nguy kich tren cao toc hinh anh 2
Bé 16 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện cứu mạng kịp thời nhờ hỗ trợ của đội CSGT đường bộ cao tốc

Hai trường hợp này tuy khác nhau nhưng có một điểm chung là tính mạng người dân đang được tính bằng từng phút, từng giây, thời điểm đó cảnh sát giao thông đã hành động quyết đoán, khẩn trương, không ngại khó khăn, sẵn sàng đặt nhiệm vụ cứu người lên trên hết.

Hiện sức khoẻ của cháu bé Phạm Nguyễn Gia H. và ông Trần Văn Ba đã ổn định và đang được các y, bác sỹ cùng người thân gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: cục cảnh sát giao thông xe đặc chủng mở đường cứu người trên cao tốc csgt dẫn đường xe cấp cứu cao tốc mỹ thuận cần thơ tin nhân văn csgt
Tin liên quan

Xe cảnh sát giao thông mở đường cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước ở TP.HCM
Xe cảnh sát giao thông mở đường cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều 6/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Công an TP.HCM đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cấp cứu một nạn nhân bị đuối nước trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Xe cảnh sát giao thông mở đường cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước ở TP.HCM

Xe cảnh sát giao thông mở đường cứu kịp thời nạn nhân bị đuối nước ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều 6/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Công an TP.HCM đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cấp cứu một nạn nhân bị đuối nước trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đi bệnh viện
Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đi bệnh viện

VOV.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đi bệnh viện

Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đi bệnh viện

VOV.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

9 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng xử phạt hơn 2.600 trường hợp vi phạm
9 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng xử phạt hơn 2.600 trường hợp vi phạm

VOV.VN - Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng xử phạt hơn 2600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

9 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng xử phạt hơn 2.600 trường hợp vi phạm

9 ngày nghỉ Tết, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng xử phạt hơn 2.600 trường hợp vi phạm

VOV.VN - Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng xử phạt hơn 2600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

