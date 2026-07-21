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CSGT kịp thời dẫn đường đưa cháu bé bị rắn độc cắn đi cấp cứu

Thứ Ba, 10:09, 21/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường, giúp một cháu bé 4 tuổi bị rắn hổ mang phì cắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian nhanh nhất.

Ngày 21/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được những dòng chia sẻ đầy xúc động của gia đình cháu bé, bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ CSGT đã tận tình hỗ trợ trong lúc nguy cấp.

csgt kip thoi dan duong dua chau be bi ran doc can di cap cuu hinh anh 1
Xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Công an Nghệ An bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường đưa cháu bé bị rắn độc cắn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 22h30 ngày 16/7, cháu bé 4 tuổi không may bị rắn hổ mang phì cắn khi đang ở quê. Trong tình huống khẩn cấp, gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Khi đến khu vực nút giao Eo Gió, gia đình đã nhờ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hỗ trợ. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 5 đã sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường đưa phương tiện của gia đình đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong thời gian nhanh nhất, góp phần giúp cháu bé được cấp cứu kịp thời.

Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, tổ công tác quay trở lại vị trí để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đến nay, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Gia đình cũng đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 5 và các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì đã tận tình giúp đỡ, góp phần giúp cháu bé vượt qua cơn nguy kịch.

Bá Thăng/VOV.VN
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