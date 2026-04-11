CSGT Thanh Hoá điều tra vụ ô tô 36A-763.29 lấn làn, chèn ép xe khác giữa phố

Thứ Bảy, 15:04, 11/04/2026
VOV.VN - Lực lượng CSGT Thanh Hoá vào cuộc xác minh việc ô tô nhãn hiệu Ford biển số 36A-763.29 lấn làn, chèn ép xe khác và tiết lộ một số thông tin ban đầu.

Liên quan vụ ô tô biển số 36A 763.29 ngang nhiên lấn làn, chèn ép xe khác giữa phố, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Thượng tá Trịnh Hữu Thành - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau khi nắm bắt tình hình từ phản ánh của người dân, Phòng CSGT công an tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết qua ban đầu cho thấy, tài xế lái chiếc ô tô Ford loại 7 chỗ nói trên có dấu hiệu sử dụng biển số của xe khác và thực hiện hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

csgt thanh hoa dieu tra vu o to 36a-763.29 lan lan, chen ep xe khac giua pho hinh anh 1
Chiếc ô tô Ford màu trắng loại 7 chỗ gắn biển số 36A-763.29 ngang nhiên lấn làn, chèn ép xe khác giữa phố ở Thanh Hoá. (Ảnh cắt từ clip)

“Chúng tôi xác minh bước đầu, biển số xe 36A-763.29 không phải của xe Ford loại 7 chỗ mà đăng ký trên chiếc xe khác. Hành vi vi phạm giao thông rõ ràng, chúng tôi đang thực hiện các bước tiếp theo để xử lý”, Thượng tá Trịnh Hữu Thành thông tin.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải clip do camera hành trình ghi lại cho thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Ford màu trắng loại 7 chỗ gắn biển số 36A 76329 cố tình lấn làn, chèn ép xe cùng chiều khi chạy trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với đường Hạc Thành - Phan Bội Châu (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Hành vi của tài xế xe Ford gây bức xúc dư luận. Cơ quan công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra để xác minh, làm rõ sự việc.

 

Liên quan đến một vụ hành hung liên quan đến giao thông cũng xảy ra tại Thanh Hóa và gây xôn xao cộng đồng mạng xảy ra mới đây, ngày 10/4, Công an xã Nga Sơn (Thanh Hoá) khởi tố vụ án, tạm giữ Mai Xuân Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá). Qua xác minh, cơ quan công an nhận thấy người này có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế mặc áo đen đi cùng một số người khác bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào mặt. Một lúc sau, người này tiếp tục bị một phụ nữ đi xe máy tới chửi bới và ném dép vào người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/4 tại Quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 7/4, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi taxi, anh N.V.T. (trú xã Nga Thắng) và Mai Xuân Anh nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h, hai người gặp nhau tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), Mai Xuân Anh đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T. xuống nắp capo ô tô khiến anh bị thương, phải điều trị tại cơ sở y tế.

Cơ quan công an cho rằng, vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự; clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Đình Anh/VTCNews
Tag: va chạm giao thông vi phạm giao thông thanh hóa xe ô tô lấn làn ô tô lấn làn bị phạt bao nhiêu cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông thanh hóa
Tin liên quan

“Chạm để giám sát”, gửi vi phạm giao thông qua VNeID

VOV.VN - Từ ngày 1/4, người dân có thể trực tiếp gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay trên ứng dụng VNeID.

Vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt như thế nào từ 15/5

VOV.VN - Ngày 19/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quy định trước đây.

Bị phạt vi phạm giao thông, lên mạng “xả bức xúc” và cái giá phải trả

VOV.VN - Ngày 2/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Định Hóa vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải, bình luận nội dung tiêu cực, xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội, góp phần siết chặt quản lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

