Cụ bà 76 tuổi bị chồng đánh ở Nghệ An dự kiến rời địa phương một thời gian

Chiều 21/9, lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết, sau sự việc bị chồng là ông P.V.H (77 tuổi) đánh, bà N.T.D. (76 tuổi) đã được người thân đưa về nhà một người cháu ở xóm Thanh Bích cùng xã để chăm sóc.

Bà D. bị chồng đánh.

Sau khi nhận được thông tin bà D. bị đánh, một người cháu trai của bà D., hiện sinh sống tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, đã có mặt tại nơi bà đang tạm trú để thăm hỏi, tham gia chăm sóc. Người này dự kiến đưa bà D. về nhà mình sinh sống một thời gian.

Tuy nhiên, do sức khỏe bà D. yếu, chiều 21/9, người thân đã đưa bà đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để theo dõi, chăm sóc. Khi sức khỏe bảo đảm, gia đình sẽ đưa bà vào phường Vũng Tàu.

Theo Hội Người cao tuổi xã Bích Hào, bà D. là người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội người tàn tật.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cụ ông dùng vật giống dép và vật dụng khác đánh nhiều lần vào phần đầu một cụ bà. Qua xác minh ban đầu, hai người trong clip là ông H. và bà D., là vợ chồng, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Bích Hào.

Chính quyền địa phương và Công an xã Bích Hào đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.