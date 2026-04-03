Cụ ông 83 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong do chó béc giê nhà nuôi tấn công

Thứ Sáu, 15:19, 03/04/2026
VOV.VN - Trong lúc cho vật nuôi ăn, một cụ ông 83 tuổi tại Hà Tĩnh không may bị chó béc giê nặng hơn 40kg tuột xích, lao vào tấn công dẫn đến tử vong.

Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cụ ông tử vong do bị chó nhà nuôi tấn công.

Xe cứu thương và con chó bị người dân đánh chết sau khi tấn công chủ nhà.

Nạn nhân được xác định là cụ Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 2/4. Thời điểm này, cụ Q. ra khu vực nuôi nhốt để cho con chó béc giê của gia đình ăn. Trong lúc tiếp cận, con vật bất ngờ bị tuột xích, xổng ra ngoài và hung hãn lao vào tấn công cụ Q.

Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng chạy đến xua đuổi để ứng cứu. Tuy nhiên, do con chó có kích thước lớn, cụ Q. bị cắn trọng thương nhiều vị trí trên cơ thể. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, con chó béc giê được gia đình nạn nhân nuôi từ nhỏ, hiện nặng hơn 40kg, bình thường vẫn được xích cẩn thận. Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã phối hợp cùng gia đình đánh chết con vật để tránh gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

3 người bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại

VOV.VN-Ngày 25/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 con chó mắc bệnh dại cắn người. Hiện lực lượng chức năng đã xử lý, hỗ trợ các biện pháp cần thiết.

Bá Thăng/VOV.VN
Người đàn ông tử vong vì phát bệnh dại sau 20 ngày bị chó cắn
VOV.VN - Ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại buôn Brăh, xã Ea Tul. Đây là ca tử vong thứ 5 liên quan đến bệnh lý này trên địa bàn từ đầu năm đến nay.

Bé trai tử vong do không tiêm phòng dại khi bị chó nhà cắn tới 3 lần
VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại. Nạn nhân là em Y.R.N. (13 tuổi, trú tại buôn Drăn, xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo).

Bé gái 11 tuổi ở Bắc Giang bị chó nhà cắn thủng thực quản
VOV.VN - Bé gái 11 tuổi (Bắc Giang) bị có cắn thủng thực quản. Các bác sĩ tại  Bệnh viện Việt Đức phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

