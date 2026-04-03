Cụ ông 83 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong do chó béc giê nhà nuôi tấn công

Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cụ ông tử vong do bị chó nhà nuôi tấn công.

Xe cứu thương và con chó bị người dân đánh chết sau khi tấn công chủ nhà.

Nạn nhân được xác định là cụ Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 2/4. Thời điểm này, cụ Q. ra khu vực nuôi nhốt để cho con chó béc giê của gia đình ăn. Trong lúc tiếp cận, con vật bất ngờ bị tuột xích, xổng ra ngoài và hung hãn lao vào tấn công cụ Q.

Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng chạy đến xua đuổi để ứng cứu. Tuy nhiên, do con chó có kích thước lớn, cụ Q. bị cắn trọng thương nhiều vị trí trên cơ thể. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, con chó béc giê được gia đình nạn nhân nuôi từ nhỏ, hiện nặng hơn 40kg, bình thường vẫn được xích cẩn thận. Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã phối hợp cùng gia đình đánh chết con vật để tránh gây nguy hiểm cho những người xung quanh.