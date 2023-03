Cụ ông đi xe đạp tử vong sau khi va chạm với ô tô tải trên phố ở Hà Nội

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, hồi 5h45 cùng ngày, tại ngã tư Đào Tấn – Liễu Giai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 1 người tử vong tại chỗ. Theo đó, ô tô tải loại 3 tấn mang biển kiểm soát 29H-642.XX do tài xế N.V.S. (SN 1967, trú tại Ba Đình, Hà Nội) điều khiển theo hướng Đào Tấn- Kim Mã đã va chạm với xe đạp do ông Đ.Đ.T. (SN 1943, trú tại Ba Đình), chưa rõ hướng di chuyển. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Đ.Đ.T. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Nơi xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều lực lượng phân luồng, bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng Công an quận Ba Đình giải quyết vụ tai nạn.

Qua kiểm tra, tài xế xe tải không vi phạm nồng độ cồn. Xe tải không cơi nới thành thùng và chạy đúng thời gian quy định.

Hiện Công an quận Ba Đình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.