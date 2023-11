Cử tri Bình Dương liên tục kiến nghị tình trạng ngập úng, đường xuống cấp

Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã chuyển đến UBND tỉnh hơn 200 kiến nghị, phản ánh của cử tri, trong đó trước Kỳ họp thứ 11 (ngày 20/7) trên 100 kiến nghị, sau Kỳ họp thứ 11 là 95 kiến nghị.

Tất cả các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh Bình Dương phân công các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời. Kết quả, 144/202 kiến nghị đã được giải quyết (đạt 71,28%), số còn lại đang được các sở, ngành trong tỉnh nghiên cứu, xử lý.

Tình trạng ngập nước các địa phương ven sông Sài Gòn ở TP. Thuận An khiến người dân lo lắng, kiến nghị có phương án giải quyết (ảnh: TL).

Trong số các vấn đề cử tri phản ánh có những nội dung đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, như: tình trạng sạt lở, ngập úng tại suối Mù U (TP. Thủ Dầu Một) và suối Cầu (TP. Tân Uyên); tình trạng mặt đường bị hư hỏng nặng tại tuyến đường liên huyện (đi qua địa bàn TP. Dĩ An, TP. Thuận An và TP. Tân Uyên); tình trạng ngập nước tại phường Vĩnh Phú (TP. Thuận An); hệ thống chiếu sáng tại Khu tái định cư Phú Chánh B (TP. Thủ Dầu Một); tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ việc khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người dân tại các cơ sở y tế công lập...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình, báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri của các sở ngành, địa phương.

Đường ĐT.744 ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xuống cấp, gây khó khăn cho người dân đi lại (ảnh: DDC).

Ông Lộc đề nghị UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng, nhất là các nội dung đã được cử tri kiến nghị nhiều lần; đảm bảo nội dung trả lời kiến nghị cử tri đầy đủ, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh; các sở ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, đơn giản hóa quy trình đẩy nhanh tiến độ trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.