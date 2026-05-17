  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cửa biển ở Lâm Đồng bị bồi lắng nghiêm trọng

Chủ Nhật, 17:27, 17/05/2026
VOV.VN - Tình trạng bồi lắng tại nhiều cửa biển, luồng lạch ra vào cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải và khai thác thuỷ hải sản của ngư dân, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm triển khai nạo vét, khơi thông.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 8 cửa sông, cửa biển có tàu thuyền vận tải và khai thác thuỷ hải sản hoạt động, gồm: Liên Hương, Phan Rí, Phú Hải, Cà Ty, Ba Đăng, La Gi, Hồ Lân và Hà Lãng.

Tất cả đều nằm trong quy hoạch xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo Quyết định số 1976 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2015. Trong đó, đã có 5 khu vực được đầu tư xây dựng cảng cá và nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

cua bien o lam Dong bi boi lang nghiem trong hinh anh 1
Tàu cá neo đậu trên sông Cà Ty, đoạn cửa biển Phan Thiết, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng bồi lấp tại các cửa biển, luồng tàu và khu neo đậu diễn biến ngày càng phức tạp. Cát bồi làm cạn luồng lạch, gây khó khăn cho tàu cá ra vào, đặc biệt trong mùa mưa bão; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn hàng hải và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn ngư dân ven biển.

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương rà soát từng cửa sông, cửa biển; xác định nhu cầu, khối lượng nạo vét cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

cua bien o lam Dong bi boi lang nghiem trong hinh anh 2
Cửa biển và luồng lạch ở Lâm Đồng bị bồi lấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn hàng hải và ảnh hưởng sinh kế của ngư dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Ban quản lý các cảng cá phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát ban đầu và khối lượng nạo vét ở các cửa biển, luồng tàu chạy, bến cập tàu của các cảng cá để phục vụ cho công tác nạo vét.

"Hiện nay đã sơ bộ đánh giá được khối lượng và vị trí cần nạo vét. Để thực hiện nạo vét đối với cửa biển ngoài việc cấp vốn để thực hiện còn một vấn đề hiện nay đó là xác định các vị trí bãi đổ thải, vật liệu nạo vét theo đúng các quy định của pháp luật”, ông Cường cho hay.

Khoa Điềm/VOV - Tây Nguyên
Lào Cai đấu giá công khai khoáng sản bồi lắng sau bão tại xã Văn Bàn
VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã nhất trí chủ trương đấu giá số cát khổng lồ trôi về sau lũ ở Văn Bàn. Quyết sách quan trọng này đã chính thức định đoạt hướng xử lý dứt điểm khối tài nguyên trị giá hàng tỷ đồng, chấm dứt những lo ngại của người dân về nguy cơ khai thác trái phép và mở ra một hướng đi bài bản trong việc quản lý tài sản công.

Cửa biển Tam Quan bồi lắng, nhiều tàu cá mắc cạn ra vào khó khăn
VOV.VN - Thời gian gần đây, cửa biển Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị bồi lắng nghiêm trọng. Nhiều tàu cá mắc cạn, một số phương tiện phải lựa con nước vượt qua khu vực cửa biển bị bồi lắng để vươn khơi bám biển. Một số tàu cá bị hư hỏng do cố vượt qua khu vực này.

Khắc phục bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu: Cán bộ đùn đẩy, dự án “đứng bánh”
VOV.VN - Như VOV đã phản ánh, tình trạng bồi lắng, sạt lở suối Bảy Mẫu, đoạn chảy qua các xã Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, phương án nạo vét, xử lý bồi lắng nhằm khơi thông dòng chảy, hạn chế sạt lở đôi bờ cứ chạy lòng vòng; một số cán bộ có trách nhiệm tiếp tục đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

