Cửa biển ở Lâm Đồng bị bồi lắng nghiêm trọng

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 8 cửa sông, cửa biển có tàu thuyền vận tải và khai thác thuỷ hải sản hoạt động, gồm: Liên Hương, Phan Rí, Phú Hải, Cà Ty, Ba Đăng, La Gi, Hồ Lân và Hà Lãng.

Tất cả đều nằm trong quy hoạch xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo Quyết định số 1976 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2015. Trong đó, đã có 5 khu vực được đầu tư xây dựng cảng cá và nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Tàu cá neo đậu trên sông Cà Ty, đoạn cửa biển Phan Thiết, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng bồi lấp tại các cửa biển, luồng tàu và khu neo đậu diễn biến ngày càng phức tạp. Cát bồi làm cạn luồng lạch, gây khó khăn cho tàu cá ra vào, đặc biệt trong mùa mưa bão; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tai nạn hàng hải và ảnh hưởng đến sinh kế của hàng nghìn ngư dân ven biển.

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương rà soát từng cửa sông, cửa biển; xác định nhu cầu, khối lượng nạo vét cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Ban quản lý các cảng cá phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát ban đầu và khối lượng nạo vét ở các cửa biển, luồng tàu chạy, bến cập tàu của các cảng cá để phục vụ cho công tác nạo vét.

"Hiện nay đã sơ bộ đánh giá được khối lượng và vị trí cần nạo vét. Để thực hiện nạo vét đối với cửa biển ngoài việc cấp vốn để thực hiện còn một vấn đề hiện nay đó là xác định các vị trí bãi đổ thải, vật liệu nạo vét theo đúng các quy định của pháp luật”, ông Cường cho hay.