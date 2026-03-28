Cửa biển Khánh Hội bồi lắng: Ngư dân “mua đường” ra biển

Mỗi khi thủy triều thấp, tàu cá hành nghề bẫy ốc của ngư dân Trần Văn Liêu (ở xã Khánh Lâm) không thể ra, vào cửa biển Khánh Hội. Ông phải đợi thủy triều lên cao mới ra được, đôi khi lỡ nước biển đang trúng hải sản.

Ven cửa biển Khánh Hội có nhiều hộ dân gắn bó với nghề biển.

"Ảnh hưởng nhiều lắm, khi ngay nước ròng thì tàu mình không vô được, bởi vậy ra vô bất tiện phải đợi nước lớn. Cửa biển cạn quá nếu tàu mình vô sẽ bị mắc cạn. Ở đây thì ai cũng bị mắc cạn và phải đậu chờ thôi. Thiệt thòi lớn lắm, ví dụ như sáng tôi muốn đi để ra kịp đánh mực đang trúng, mà nước cạn mình phải đậu lại, bữa đó mình không đánh được", ông Liêu chia sẻ.

Với những tàu cá cỡ lớn như của gia đình ông Nguyễn Văn Đỡ thì con nước lớn đường ra biển vẫn gặp khó. Mỗi khi tàu lấy đầy sở phí ra khơi, ông phải trả chi từ 1 - 2 triệu đồng để thuê tàu tải lai dắt ra.

"Nhiều khi nước lớn mà sở phí lấy đầy thì tải nặng, phải mướn mấy tàu tải lôi ra. Tàu tải sẽ dắt mũi tàu mình ra, chứ để mắc cạn cái là ghe nó quay, chạy không được. Tôi bị mắc cạn hoài luôn, mới con trăng rồi nè, bữa ra chưa tới ngoài thì lên cạn luôn. Phải gọi mấy ông ghe tải chạy lôi ra. Mong muốn của ngư dân là nạo vét cho luồng kênh sâu, bà con ra vô cho nó dễ", ông Đỡ cho biết.

Các tàu cá cỡ lớn ra vào cửa biển Khánh Hội sẽ gặp khó khăn.

Theo UBND xã Khánh Lâm, hệ lụy của tình trạng cửa biển cạn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế chung của địa phương. Bởi, khi cửa biển Khánh Hội còn thông thoáng, từng là một trong những điểm thu hút tàu cá ra vào nhộn nhịp bán hải sản, lấy chi phí vươn khơi. Hiện các tàu từ nơi khác đã chuyển hướng sang các cửa biển thuận lợi hơn để mua bán. Các chủ vựa, cơ sở kinh doanh làm dịch vụ hậu cần nghề cá ở địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nguồn thu.

Trước thực trạng trên, UBND xã Khánh Lâm đã kiến nghị đến UBND tỉnh Cà Mau cùng các sở, ngành liên quan tháo gỡ điểm nghẽn này.

Ông Trần Thanh Thía, Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Lâm, cho biết: "Do tình hình luồng lạch bị cạn nên điều kiện thu mua sản phẩm của các vựa trên địa bàn thời gian qua cũng rất hạn chế. Do đó, cũng kiến nghị đến UBND tỉnh, các ngành chức năng sớm xem xét, giúp xã nạo vét để tạo điều kiện cho phương tiện đi lại dễ dàng và thu hút các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đến để kinh doanh, buôn bán".

Các vựa hải sản bị mất nguồn thu khi các tàu cá cỡ lớn không còn vào cửa biển Khánh Hội.

Tình trạng bồi lắng tại cửa biển Khánh Hội không chỉ là câu chuyện của những con tàu mắc cạn hay những khoản chi phí phát sinh, mà còn đang là rào cản kìm hãm tiềm năng kinh tế địa phương. Một giải pháp kịp thời không chỉ giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển mà còn tạo động lực để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế biển xã Khánh Lâm phát triển.