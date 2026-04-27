Cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, bến phà tăng chuyến đón cao điểm lễ 30/4

Ghi nhận lúc 16h, tình hình giao thông ra vào trung tâm TP.HCM thuận lợi, không xảy ra ùn ứ kéo dài như lo ngại. Tại khu vực xã Bình Hưng, xã Bình Chánh và xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), các trục đường chính dẫn vào nội đô hoặc di chuyển về miền Tây duy trì mật độ xe ở mức trung bình, phương tiện lưu thông liên tục, không xuất hiện điểm nghẽn.

Nút giao Đại lộ Nguyễn Văn Linh với QL1 và Cao tốc TP.HCM- Trung Lương 16h chiều 27/4

Trên Quốc lộ 50, tuyến kết nối quan trọng từ Tây Ninh (Long An cũ) vào TP.HCM giao thông thông thoáng theo cả hai hướng. Ở phía Tây Nam, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ghi nhận lưu lượng tăng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Tại cửa ngõ phía Đông, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ, phương tiện di chuyển đều, không có sự cố ảnh hưởng đến dòng xe. Nhờ điều tiết hợp lý của lực lượng CSGT áp lực tại các cửa ngõ thành phố chưa lớn.

Trong khi đó tại các bến phà cửa ngõ, Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý Phà Thanh niên xung phong cho biết, trong ngày hôm nay lưu lượng người phương tiện qua lại hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh đông hơn ngày thường nhưng không đáng kể. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, đơn vị vận hành bến phà này cho biết đã xây dựng phương án phục vụ từ sớm.

Theo ông Thắng, lưu lượng qua phà dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đã tăng, song cao điểm thực sự sẽ rơi vào kỳ nghỉ 30/4 – 1/5. Dự kiến tăng gần 30% so với ngày thường. Cùng với đó, lực lượng vận hành và thanh niên xung phong được tăng cường tại hai đầu bến phối hợp cùng CSGT điều tiết, hướng dẫn, hạn chế ùn ứ.

“Để đáp ứng, hai bến bố trí tổng cộng 15 phà hoạt động liên tục, với hàng trăm chuyến phà đôi mỗi ngày để phục vụ tại hai bến. Dự kiến vào ngày cao điểm, bến Bình Khánh sẽ đón khoảng 35.000 lượt khách, còn bến Cát Lái khoảng 58.000 lượt, tăng gần 30% so với ngày thường. Tương ứng, bến Bình Khánh được bố trí 8 phà, bến Cát Lái 7 phà, nhằm bảo đảm vận hành thông suốt tại hai cửa ngõ quan trọng của TP “, ông Thắng thông tin thêm.