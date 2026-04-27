  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, bến phà tăng chuyến đón cao điểm lễ 30/4

Thứ Hai, 18:08, 27/04/2026
VOV.VN - Chiều 27/4, giao thông ra vào trung tâm TP.HCM khá thông thoáng ở cả cửa ngõ phía Nam và phía Đông. Trong khi đó, hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh đã chủ động tăng phương tiện, nhân lực, sẵn sàng phục vụ cao điểm lễ 30/4 - 1/5 với lưu lượng hành khách dự báo tăng mạnh.

 

Ghi nhận lúc 16h, tình hình giao thông ra vào trung tâm TP.HCM thuận lợi, không xảy ra ùn ứ kéo dài như lo ngại. Tại khu vực xã Bình Hưng, xã Bình Chánh và xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), các trục đường chính dẫn vào nội đô hoặc di chuyển về miền Tây duy trì mật độ xe ở mức trung bình, phương tiện lưu thông liên tục, không xuất hiện điểm nghẽn.

Nút giao Đại lộ Nguyễn Văn Linh với QL1 và Cao tốc TP.HCM- Trung Lương 16h chiều 27/4

Trên Quốc lộ 50, tuyến kết nối quan trọng từ Tây Ninh (Long An cũ) vào TP.HCM giao thông thông thoáng theo cả hai hướng. Ở phía Tây Nam, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ghi nhận lưu lượng tăng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Tại cửa ngõ phía Đông, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi các tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ, phương tiện di chuyển đều, không có sự cố ảnh hưởng đến dòng xe. Nhờ điều tiết hợp lý của lực lượng CSGT áp lực tại các cửa ngõ thành phố chưa lớn.

Trong khi đó tại các bến phà cửa ngõ, Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý Phà Thanh niên xung phong cho biết, trong ngày hôm nay lưu lượng người phương tiện qua lại hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh đông hơn ngày thường nhưng không đáng kể. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, đơn vị vận hành bến phà này cho biết đã xây dựng phương án phục vụ từ sớm.

Hai bến phà bố trí tổng cộng 15 phà hoạt động liên tục, với hàng trăm chuyến phà đôi mỗi ngày để phục vụ cao điểm

Theo ông Thắng, lưu lượng qua phà dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đã tăng, song cao điểm thực sự sẽ rơi vào kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.  Dự kiến  tăng gần 30% so với ngày thường. Cùng với đó, lực lượng vận hành và thanh niên xung phong được tăng cường tại hai đầu bến phối hợp cùng CSGT điều tiết, hướng dẫn, hạn chế ùn ứ.

“Để đáp ứng, hai bến bố trí tổng cộng 15 phà hoạt động liên tục, với hàng trăm chuyến phà đôi mỗi ngày để phục vụ tại hai bến. Dự kiến vào ngày cao điểm, bến Bình Khánh sẽ đón khoảng 35.000 lượt khách, còn bến Cát Lái khoảng 58.000 lượt, tăng gần 30% so với ngày thường. Tương ứng, bến Bình Khánh được bố trí 8 phà, bến Cát Lái 7 phà, nhằm bảo đảm vận hành thông suốt tại hai cửa ngõ quan trọng của TP “, ông Thắng thông tin thêm.

Toàn cảnh nút giao Tân Vạn lớn nhất Vành đai 3 TP.HCM đang về đích

VOV.VN - Nút giao Tân Vạn - hạng mục được đánh giá phức tạp và có quy mô lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM - đang được các nhà thầu tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6/2026, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam.

Nguyễn Quang/ VOV -TP.HCM
Tag: Đồng Nai TPHCM Tây Ninh tình hình giao thông kẹt xe
Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều cửa ngõ giao thông thuận lợi
Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều cửa ngõ giao thông thuận lợi

VOV.VN - Chiều 27/4, trong khi ùn ứ xuất hiện tại cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - vành đai 3, đường Cổ Linh, thì các cửa ngõ khác và tuyến đường nội đô Hà Nội có lượng xe vừa phải, đi lại thuận lợi.

Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều cửa ngõ giao thông thuận lợi

Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều cửa ngõ giao thông thuận lợi

VOV.VN - Chiều 27/4, trong khi ùn ứ xuất hiện tại cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - vành đai 3, đường Cổ Linh, thì các cửa ngõ khác và tuyến đường nội đô Hà Nội có lượng xe vừa phải, đi lại thuận lợi.

TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ
TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các cửa ngõ tại TP.HCM đông đúc phương tiện. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu "nóng" khi lượng khách tăng cao.

TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ

TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các cửa ngõ tại TP.HCM đông đúc phương tiện. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu "nóng" khi lượng khách tăng cao.

Đồng Nai thống nhất phương án tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51
Đồng Nai thống nhất phương án tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

VOV.VN - Ngày 10/4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã đạt được thỏa thuận với các đơn vị liên quan về việc tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51, nhằm xóa bỏ các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đồng Nai thống nhất phương án tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Đồng Nai thống nhất phương án tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

VOV.VN - Ngày 10/4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã đạt được thỏa thuận với các đơn vị liên quan về việc tháo dỡ các trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51, nhằm xóa bỏ các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

