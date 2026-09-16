Cục CSGT đề nghị chấn chỉnh xe tập lái chạy chậm, bám trái, chuyển làn ẩu

Xe tập lái chạy chậm, bám trái gây nguy cơ tai nạn

Qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và tiếp nhận phản ánh của người dân, Cục CSGT nhận thấy tại một số tuyến đường vẫn còn tình trạng xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, một số giáo viên dạy lái xe còn hướng dẫn học viên tham gia giao thông chưa đúng với yêu cầu về văn hóa giao thông, trong đó có tình trạng chạy chậm, bám trái trên những tuyến đường có tốc độ cao.

Ảnh minh họa

Theo Cục CSGT, hành vi này không chỉ gây cản trở dòng phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Một vụ việc điển hình xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngày 19/4/2026. Khi đó, một ô tô tập lái đang di chuyển ở làn phải, song song với xe tải.

Sau đó, xe tập lái bật xi-nhan trái và chuyển làn gấp ngay phía trước đầu xe tải. Do khoảng cách quá gần, xe tải đã đâm khiến ô tô tập lái xoay ngang, bị đẩy về phía trước, sau đó văng sang một đoạn và va vào hộ lan bên phải. Vụ việc cho thấy những thao tác thiếu an toàn trong quá trình tập lái trên đường có tốc độ cao có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Giáo viên dạy lái xe phải nâng cao trách nhiệm

Cục CSGT cho rằng một bộ phận giáo viên dạy lái xe chưa nhận thức đầy đủ về ý thức và đạo đức của người lái xe khi tham gia giao thông. Việc hướng dẫn học viên hình thành thói quen không phù hợp với quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông sau khi học viên được cấp giấy phép lái xe.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn giữa xe tập lái và xe tải hôm 20/4. Nguồn: Cục CSGT

Không chỉ gây cản trở giao thông, xe tập lái vi phạm còn có thể tạo thành thói quen tham gia giao thông sai quy định cho người học. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam - cơ quan quản lý nhà nước về công tác đào tạo lái xe - quán triệt các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm quy định pháp luật về TTATGT trong quá trình đào tạo thực hành trên đường.

Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cần nâng cao trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành, tăng cường hướng dẫn và giám sát học viên, đặc biệt khi tập lái trên các tuyến đường có tốc độ và mật độ phương tiện cao.

Các cơ sở đào tạo cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động đào tạo thực hành; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, đồng thời xem xét xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng.

CSGT tăng cường xử lý xe tập lái vi phạm

Đối với lực lượng CSGT, Cục CSGT yêu cầu tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tập lái trong quá trình tham gia giao thông. Lực lượng CSGT đồng thời sẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm cho cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch lái xe.

Theo Cục CSGT, việc phối hợp giữa lực lượng chức năng và các cơ sở đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, đồng thời hình thành ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông cho cả giáo viên và học viên.

Việc chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái được kỳ vọng góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, ùn tắc và giúp người học hình thành thói quen lái xe an toàn ngay từ quá trình đào tạo.