Cục CSGT đề xuất không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề xuất thay đổi phương thức tổ chức giao thông theo hướng không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe, đồng thời kiến nghị kẻ vạch liền tại nhiều đoạn đường cong, hẹp nhằm hạn chế tai nạn giao thông do lấn làn.

Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường ở những đoạn đường cong hẹp, không cho mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Thông tin từ Cục CSGT ngày 28/7 cho biết, tại buổi làm việc mới đây với Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị đã đề nghị thay đổi tư duy trong tổ chức giao thông, không tiếp tục cho phép phương tiện sử dụng làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Theo đề xuất, việc cấm mượn làn ngược chiều để vượt xe cần được áp dụng tại các tuyến đường hẹp không bảo đảm điều kiện an toàn, các đoạn đường quanh co, đèo dốc hoặc những khu vực có tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào ban đêm. Việc vượt xe chỉ nên thực hiện thông qua chuyển làn cùng chiều hoặc bố trí làn vượt riêng tại những tuyến đường đủ điều kiện.

Trước mắt, Cục CSGT kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kẻ vạch liền tại tim đường ở các đoạn đường cong, cua hẹp nhằm ngăn chặn tình trạng phương tiện lấn sang làn đường ngược chiều để vượt.

Theo Cục CSGT, vượt xe bằng cách mượn làn đường ngược chiều hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, chiếm khoảng 15% tổng số nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Cơ quan này cho rằng nhiều tài xế có xu hướng lấn sang làn đường đối diện tại những vị trí có vạch tim đường nét đứt (vạch 1.1), thay vì di chuyển đúng phần đường của mình. Theo thời gian, điều này hình thành thói quen không muốn di chuyển theo hàng xe mà luôn tìm cách vượt phương tiện phía trước.

Đáng chú ý, không ít trường hợp tài xế vượt xe bất chấp các quy tắc an toàn, chỉ căn cứ vào việc không có biển báo cấm vượt để thực hiện hành vi vượt xe. Tình trạng vượt ẩu xảy ra tại nhiều đoạn đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt hoặc khi phía làn đường ngược chiều đang có phương tiện lưu thông.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện chỉ được vượt khi đã phát tín hiệu bằng đèn hoặc còi, vượt về bên trái và bảo đảm không có chướng ngại vật, không có xe chạy ngược chiều gây nguy hiểm. Pháp luật cũng quy định không được vượt xe tại đường vòng, đỉnh dốc có tầm nhìn hạn chế, nơi đường giao nhau hoặc giao cắt với đường sắt, khi thời tiết xấu hoặc khi xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Theo Nghị định số 168/2024, người điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với xe máy, mức xử phạt từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 27/7, Cục CSGT cũng đề xuất chỉ sử dụng làn đường sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe, không cho phương tiện lưu thông liên tục trên làn này. Theo đề xuất, các phương tiện chỉ được chuyển sang làn trái khi cần vượt xe phía trước.

Theo Cục CSGT, trên cơ sở kiến nghị của đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông tại một số tuyến cao tốc đủ điều kiện bằng việc cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn sát dải phân cách giữa. Đánh giá bước đầu cho thấy giải pháp này đã góp phần giúp dòng phương tiện lưu thông thông thoáng và an toàn hơn.