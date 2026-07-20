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Tài xế tử vong sau khi ô tô đâm vào hộ lan trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ Hai, 21:12, 20/07/2026
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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông tự gây xảy ra vào chiều 20/7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Mậu A (tỉnh Lào Cai), khiến một tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h39 cùng ngày, tại Km153 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế L.Q.H. (SN 1980, trú tại Tuyên Quang) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 50LD-190.XX lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội.

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Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Van Phuc

Khi đến địa điểm trên, chiếc ô tô bất ngờ đâm vào hộ lan và hàng rào tôn của công trình đang thi công, nâng cấp trên tuyến đường. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện hư hỏng nặng phần đầu, nhiều bộ phận bị biến dạng.

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Tài xế điều khiển xe tông thẳng vào hộ lan dẫn đến tử vong tại chỗ. Ảnh: Van Phuc

Ngay sau vụ tai nạn, tài xế được đưa đến Trung tâm Y tế Mậu A cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, nạn nhân đã không qua khỏi.

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Tài xế tử vong ngay trên cabin xe. Ảnh: Van Phuc

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện, dẫn đến va chạm với hộ lan và rào chắn của công trình đang thi công trên tuyến cao tốc.

 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, hoàn tất các thủ tục theo quy định và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Ngân/VOV.VN
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