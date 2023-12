Cục Đăng kiểm: Cấm các trung tâm "ra luật riêng" gây khó người dân

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nêu rõ cơ quan này vẫn đang nhận được các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về việc một số đơn vị đăng kiểm tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định hiện hành.

Cục ĐKVN yêu cầu các trung tâm đăng kiểm không làm khó người dân và doanh nghiệp khi tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định về kiểm định xe cơ giới.

Những yêu cầu trái quy định được Cục Đăng kiểm liệt kê gồm: Từ chối nhận hồ sơ miễn kiểm định lần đầu hoặc chỉ nhận vào một số ngày trong tuần, thời gian hẹn trả kết quả lâu; Một số đơn vị đăng kiểm gợi ý người dân và doanh nghiệp phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trong khi phương tiện vẫn có bảo hiểm hoặc gợi ý mua nối tiếp thời gian;

Thái độ phục vụ không đúng mực của một số đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đã gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra cũng có một số phản ánh về quá trình kiểm tra khí thải động cơ cháy do nén làm chết máy, hư hỏng động cơ của phương tiện gây bức xúc cho người dân.

Theo Cục ĐKVN, những phản ánh trên đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kiểm định vào giai đoạn khi cả hệ thống đang gồng mình cố gắng để từng bước lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động kiểm định xe cơ giới là hoạt động cung cấp dịch vụ công đã được pháp luật quy định.

Do đó, để khắc phục tình trạng trên, Cục ĐKVN yêu cầu các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên và nhân viên không được tuỳ tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định do Bộ GTVT ban hành. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đơn vị đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng.

Chia sẻ khó khăn với các đơn vị đăng kiểm, Cục ĐKVN cho biết đã đề xuất Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Tem kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định.

Trong lúc chờ Bộ GTVT ban hành quy định, các đơn vị đăng kiểm phải bố trí nhân sự hợp lý để giải quyết thủ tục miễn kiểm định, đảm bảo được nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm cũng đang hoàn thiện phần mềm lập hồ sơ phương tiện cho xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu để hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm thực hiện công việc này được thuận lợi hơn.

Trước khi thực hiện chu trình đo, đăng kiểm viên phải kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của phương tiện và động cơ (đặc biệt là các loại phương tiện có tuổi đời cao, có kết cấu đặc biệt, lắp tăng áp... cần phải có sự trao đổi thông tin với chủ phương tiện để thống nhất nội dung, phương pháp kiểm tra).

Để chủ động phòng ngừa tình trạng ùn tắc phương tiện đến kiểm định, Cục ĐKVN đề nghị các trung tâm đăng kiểm có phương án tăng ca, làm thêm giờ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện kiểm tra khí thải của phương tiện lắp động cơ cháy do nén, cơ quan này yêu cầu các đơn vị đăng kiểm quán triệt đến các đăng kiểm viên thực hiện đo độ khói theo chu trình gia tốc tự do quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7663 được quy định tại Thông tư số 08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn kiểm tra khí thải xe cơ giới nhập khẩu và ô tô tham gia giao thông và kiểm tra khí thải.