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Cục Đăng kiểm dừng đặt lịch đăng kiểm xe ô tô qua ứng dụng trực tuyến

Thứ Sáu, 12:31, 17/07/2026
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VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức dừng phối hợp với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK từ ngày 14/7. Chủ phương tiện hiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký lịch qua ứng dụng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK, đồng thời khuyến cáo chủ phương tiện đưa xe trực tiếp đến các trung tâm đăng kiểm khi có nhu cầu kiểm định.

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Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới. 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 14/7, đơn vị chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty Cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành, sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện nay năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm không còn xảy ra như trước đây.

Do đó, chủ phương tiện có thể chủ động đưa xe đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký hoặc đặt lịch trước thông qua ứng dụng TTDK, cũng như không cần thực hiện theo các hướng dẫn, gợi ý trên ứng dụng này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, thực hiện theo định hướng thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đơn vị đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới phục vụ hoạt động đăng kiểm.

Ứng dụng mới dự kiến sẽ hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp thêm nhiều tiện ích và dịch vụ liên quan, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian chờ ứng dụng mới được đưa vào vận hành, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện thực hiện kiểm định xe theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để bảo đảm thuận tiện và đúng quy định.

Khi ứng dụng mới chính thức hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin chính thức để người dân biết và sử dụng.

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Cục Đăng kiểm: Không có cơ sở bỏ quy trình “đạp hết ga” khi kiểm tra khí thải

VOV.VN - Cục Đăng kiểm khẳng định phương pháp kiểm tra khí thải động cơ diesel bằng chu trình gia tốc tự do là tiêu chuẩn đã được áp dụng ổn định trong nhiều năm, mang lại hiệu quả lớn trong việc kiểm soát chất lượng phương tiện và bảo vệ môi trường, do đó không có cơ sở chấp thuận thay đổi theo hướng “đạp nửa ga”.

Phi Long/VOV.VN
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