中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm

Thứ Ba, 23:27, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại xe bán tải (pickup) đã được quy định từ năm 2003, không phải quy định mới; các tranh luận gần đây chủ yếu liên quan đến hạn chế lưu thông nội đô Hà Nội, không thuộc thẩm quyền đăng kiểm.

Trước thông tin xe bán tải bị xếp vào nhóm ô tô tải pickup và cấm lưu thông vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Tô An, khẳng định việc phân loại giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup đã ổn định từ lâu, không phải quy định mới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup đã ổn định từ lâu, không phải quy định mới.

Theo ông An, phân loại xe căn cứ vào kết cấu, tỷ lệ giữa tổng khối lượng người được phép chở và tổng khối lượng hàng hóa, cũng như diện tích hữu ích của thùng xe, theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT. Các tiêu chí này đã được xây dựng từ năm 2003 tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng, tức đã tồn tại và ổn định trong 16 năm.

Thông tư 53/2024 hiện là căn cứ áp dụng các chính sách liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, kiểm định và cải tạo xe ô tô pickup, phù hợp với TCVN 7271:2003. Khi cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN) cho xe, cơ quan đăng kiểm ghi rõ tên loại phương tiện là ô tô tải pickup hoặc ô tô con pickup. Người mua xe nắm rõ thông tin này qua GCN và mức thuế áp dụng, trong đó ô tô con pickup chịu thuế cao hơn, dẫn đến giá bán cao hơn ô tô tải pickup.

Ông An cho biết, GCN kiểm định xe tải pickup ghi rõ niên hạn sử dụng 25 năm kể từ năm sản xuất, trong khi ô tô con pickup không áp dụng giới hạn này.

Trong những năm gần đây, doanh số xe bán tải tại Việt Nam liên tục tăng trưởng.

Đại diện Cục Đăng kiểm nhấn mạnh, các tranh luận gần đây về xe ô tô tải pickup không xuất phát từ quy định phân loại trong Thông tư 53/2024, vì tiêu chí phân loại giữa ô tô tải và ô tô con pickup không thay đổi so với các quy định trước. Thực tế, dư luận quan tâm chủ yếu đến quy định hạn chế lưu thông trong nội đô, là thẩm quyền của cơ quan quản lý đường bộ và địa phương, không thuộc phạm vi đăng kiểm.

Nếu có điều chỉnh phân loại xe pickup, việc sửa đổi cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động kinh tế – xã hội, đồng thời đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và thông lệ quốc tế.

Liên quan ý kiến cho rằng các hãng có thể giảm tải trọng xe xuống dưới 950 kg để được xếp là ô tô con, ông An khẳng định điều này khó thực hiện. Mỗi mẫu xe phải trải qua thử nghiệm, đánh giá chất lượng của nhà sản xuất, thủ tục chứng nhận khi sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu. Hơn nữa, hai loại xe chịu chính sách thuế khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và chi phí lăn bánh. Do đó, nhà sản xuất không thể “hạ tải” trên giấy tờ để chuyển đổi loại xe.

Các tiêu chí phân loại cũng là cơ sở để nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn loại xe cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, ngoài yếu tố kỹ thuật, các chính sách quản lý khác như niên hạn sử dụng, thuế, quy định lưu thông cũng ảnh hưởng đến quyết định mua của người dân. Vì vậy, nhu cầu và lựa chọn của người sử dụng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng kế hoạch cung cấp xe phù hợp.

Phi Long/VOV.VN
Tag: xe bán tải pickup Cục Đăng kiểm phân loại phương tiện ô tô tải ô tô con giao thông Hà Nội hạn chế nội đô Thông tư 53 quy định mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe nói gì?
VOV.VN - Trước thông tin các mẫu xe bán tải thông dụng tại Việt Nam được phân loại vào nhóm ô tô tải và thuộc diện bị hạn chế vào nội đô, nhiều hãng xe đã có những phản hồi.

Cấm xe bán tải vào nội đô ban ngày: Những điều cần chú ý
VOV.VN - Việc hạn chế xe bán tải lưu thông vào nội đô trong khung giờ ban ngày đang được nhiều đô thị lớn áp dụng nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm sẽ có một số bất cập về việc đặt ra không ít thách thức cho hoạt động kinh doanh và vận tải hàng hóa cũng như người sử dụng xe.

Cục CSGT lên tiếng về việc cấm xe bán tải vào nội đô Hà Nội
VOV.VN - Trước những băn khoăn của người dân về việc xe bán tải (pickup) được xếp vào nhóm xe con hay xe tải trong tổ chức giao thông, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có thông tin hướng dẫn chi tiết, vì nhiều người vẫn còn hiểu sai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục