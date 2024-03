Cục Hàng hải lên tiếng vụ thuyền viên Việt Nam thiệt mạng do trúng tên lửa của Houthi

Hôm nay (7/3), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười ký văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được Công văn số 0703-2023CV ngày 7/3/2024 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP MARINE, trụ sở tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) về việc thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị nạn.

Hình ảnh tàu True Confidence sau khi bị Houthi tập kích do quân đội Mỹ công bố. Ảnh: X/CENTCOM

Cụ thể: Tàu True Confidence, số IMO: 9460784 treo cờ Barbados đang trên đường hành trình từ Singapore đến Jeddah - Ả Rập Xê Út đã bị Houthi tập kích tên lửa ngày 6/3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden, Yemen. Tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping và đang do công ty Hy Lạp Third January Maritime vận hành.

Khi bị trúng tên lửa, trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam.

Có 3 thuyền viên thiệt mạng và một số khác bị thương, trong đó có 1 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng, 3 thuyền viên Việt Nam còn lại trong trạng thái bình thường.

Toàn bộ thuỷ thủ đoàn đã được đưa về khách sạn LeLaurier Hotel (địa chỉ 58 Avenue Georges Clemenceau, Djibouti).

Do tình huống bất ngờ và nguy hiểm, các thuyền viên thoát nạn khỏi tàu không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Duy nhất máy trưởng Phạm Văn Thành có thể liên lạc được theo số điện thoại: +84982 878 358.

"Cục Hàng hải Việt Nam trân trọng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên Việt Nam kể trên và đưa các thuyền viên trở về nước", văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam nêu.

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP MARINE) có văn bản gửi Vụ Trung Đông châu Phi (Bộ Ngoại giao), Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ, TB&XH) đề nghị có biện pháp hỗ trợ trong việc bảo vệ thuyền viên và đưa thuyền viên về nước.

Văn bản của HP MARINE cho biết, Công ty có ký hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các thuyền viên cho tàu True Confidence, gồm: Đặng Duy Kiên (SN 1983, quê Hải An, Hải Phòng), chức danh: Đại phó; Phạm Văn Thành (SN 1985, quê Hải An, Hải Phòng), chức danh: Máy trưởng; Nguyễn Văn Tảo (SN 1988, quê Kinh Môn, Hải Dương): chức danh: Máy hai; Phùng Văn An (SN 1991, quê Vũ Thư, Thái Bình): chức danh: Máy ba.

Cũng theo HP MARINE, ngày 6/3, Công ty nhận được thông báo của đối tác về việc tàu True Confidence đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Xê Út đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam.

"Tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạn trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn. Có 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có 1 thuyền viên Việt Nam là Đại phó Đặng Duy Kiên", văn bản của HP MARINE cho biết.

"Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã thông báo cho gia đình thuyền viên có tên nên trên, đồng thời đang kết hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa họ về nước", vẫn theo HP MARINE.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông.