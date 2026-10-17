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Cục Môi trường đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định

Thứ Bảy, 15:01, 17/10/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2026, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, nâng cao hiệu quả vận hành công trình xử lý chất thải.

Theo kế hoạch năm 2026, Cục Môi trường dự kiến kiểm tra 279 cơ sở, trong đó có 209 cơ sở thuộc diện kiểm tra chuyên đề và 70 cơ sở thuộc diện kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chức năng. Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm tra 30 cơ sở và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp, với số tiền 135 triệu đồng.

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Ảnh minh hoạ

Trong quá trình triển khai, một số đối tượng dự kiến kiểm tra chuyên đề bị trùng lặp với các cơ sở đã được kiểm tra hoặc đang thuộc diện điều tra của cơ quan công an. Trên cơ sở đó, Cục Môi trường đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh giảm 79 trong tổng số 209 đối tượng kiểm tra chuyên đề, tập trung nguồn lực vào 130 đối tượng còn lại.

Bên cạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, Cục Môi trường đã kiểm tra thực tế việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải tại 181 dự án, cơ sở. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thông báo kết quả vận hành thử nghiệm cho 91 cơ sở.

Qua kiểm tra, phần lớn chủ dự án, cơ sở đã đầu tư và vận hành công trình xử lý chất thải theo nội dung giấy phép môi trường được cấp. Tuy nhiên, một số công trình vận hành chưa ổn định hoặc chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong giấy phép. Những tồn tại này cho thấy việc kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi quá trình vận hành có vai trò quan trọng, giúp các cơ sở kịp thời khắc phục hạn chế, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Cục Môi trường tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp xử lý các điểm nóng về môi trường. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và góp phần phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc kết hợp kiểm tra, giám sát với hướng dẫn thực hiện quy định được kỳ vọng giúp các cơ sở chủ động rà soát, hoàn thiện công trình xử lý chất thải, duy trì vận hành ổn định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

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Phạt 2,1 tỉ đồng vi phạm về môi trường trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xử phạt 14 trường hợp vi phạm về môi trường với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Cùng với tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc kiểm soát nguồn thải, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Văn Ngân/VOV.VN
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