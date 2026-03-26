Cuộc đua vào lớp 10: Hà Nội công bố 6 diện tuyển thẳng

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình THCS năm học 2025–2026, được tuyển thẳng vào lớp 10 của chính trường này.

Thứ hai, học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP, bao gồm 16 dân tộc như: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Việc nắm rõ các diện tuyển thẳng được xem là yếu tố quan trọng giúp học sinh chủ động lựa chọn phương án phù hợp

Thứ ba, học sinh khuyết tật (bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng) khiến việc học tập, sinh hoạt gặp khó khăn. Khi đăng ký tuyển thẳng, học sinh cần nộp giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã, phường cấp theo quy định.

Thứ tư, học sinh THCS đoạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đối với các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Thứ năm, học sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cử tham gia.

Thứ sáu, vận động viên giành huy chương tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia trở lên.

Về điều kiện, học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) phải có nơi cư trú tại Hà Nội và thuộc một trong các diện nêu trên. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào một trường THPT công lập gần nơi cư trú. Trường hợp địa bàn chưa có trường công lập, học sinh được đăng ký vào trường gần nhất.

Đáng lưu ý, nếu đủ điều kiện tuyển thẳng nhưng không có nguyện vọng sử dụng quyền này, học sinh vẫn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như bình thường. Với những em muốn vào các trường công lập chất lượng cao hoặc trường tư thục theo diện tuyển thẳng, cần liên hệ và đăng ký trực tiếp với nhà trường.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội ngày càng lớn, việc nắm rõ các diện tuyển thẳng được xem là yếu tố quan trọng giúp học sinh và phụ huynh chủ động lựa chọn phương án phù hợp.