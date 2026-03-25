Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú: Xác định đối tượng ưu tiên ra sao?

Các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú để tuyển trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 trong năm học 2026–2027. Đây là điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch tuyển sinh năm nay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tuyển sinh được thực hiện theo tuyến địa bàn, có ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo nhằm xác định khoảng cách, phân tuyến tuyển sinh một cách chính xác và minh bạch hơn. Phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tiếp tục được triển khai trên toàn thành phố.

Đối với bậc mầm non, địa bàn tuyển sinh do UBND các xã, phường quy định trên cơ sở ứng dụng công nghệ. Tương tự, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 cũng thực hiện theo nguyên tắc này, đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn.

Về đối tượng ưu tiên, Hà Nội chia thành hai nhóm áp dụng chung cho các cấp học. Việc xét tuyển sẽ căn cứ vào thứ tự ưu tiên, đồng thời xem xét chỉ tiêu còn lại tại từng trường.

Cụ thể, đối tượng ưu tiên 1 là những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, cư trú trên địa bàn và có khoảng cách đến trường gần nhất. Trong khi đó, đối tượng ưu tiên 2 là những học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác ngắn hơn so với trường gần nhất tại nơi cư trú.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh các xã, phường sẽ căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên và phân bổ chỉ tiêu phù hợp. Toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, bao gồm tiêu chí xét tuyển và đối tượng ưu tiên, sẽ được niêm yết công khai nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.