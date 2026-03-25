Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú: Xác định đối tượng ưu tiên ra sao?

Thứ Tư, 11:36, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm học 2026–2027, Hà Nội áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, với sự hỗ trợ của bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cách xác định đối tượng ưu tiên đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú để tuyển trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 trong năm học 2026–2027. Đây là điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch tuyển sinh năm nay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tuyển sinh được thực hiện theo tuyến địa bàn, có ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo nhằm xác định khoảng cách, phân tuyến tuyển sinh một cách chính xác và minh bạch hơn. Phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tiếp tục được triển khai trên toàn thành phố.

Toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, bao gồm tiêu chí xét tuyển và đối tượng ưu tiên, sẽ được niêm yết công khai nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng (ảnh minh họa)

Đối với bậc mầm non, địa bàn tuyển sinh do UBND các xã, phường quy định trên cơ sở ứng dụng công nghệ. Tương tự, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 cũng thực hiện theo nguyên tắc này, đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn.

Về đối tượng ưu tiên, Hà Nội chia thành hai nhóm áp dụng chung cho các cấp học. Việc xét tuyển sẽ căn cứ vào thứ tự ưu tiên, đồng thời xem xét chỉ tiêu còn lại tại từng trường.

Cụ thể, đối tượng ưu tiên 1 là những học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, cư trú trên địa bàn và có khoảng cách đến trường gần nhất. Trong khi đó, đối tượng ưu tiên 2 là những học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác ngắn hơn so với trường gần nhất tại nơi cư trú.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh các xã, phường sẽ căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên và phân bổ chỉ tiêu phù hợp. Toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, bao gồm tiêu chí xét tuyển và đối tượng ưu tiên, sẽ được niêm yết công khai nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Tuyển sinh chuyển cấp: Áp lực cạnh tranh vẫn chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi mùa tuyển sinh chuyển cấp lại trở thành tâm điểm chú ý của xã hội. Khi số lượng học sinh tăng nhanh nhưng chỗ học ở trường công lập vẫn còn hạn chế khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 6 chất lượng cao hay lớp 10 ngày càng gay gắt và gây áp lực không hề nhỏ đối với học sinh.

Thu Hằng/VOV.VN
Phụ huynh, học sinh được gì từ quy định bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?
Phụ huynh, học sinh được gì từ quy định bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?

VOV.VN - Năm 2026 Hà Nội dự kiến có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT. Đáng chú ý là dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm.

Phụ huynh, học sinh được gì từ quy định bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?

Phụ huynh, học sinh được gì từ quy định bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?

VOV.VN - Năm 2026 Hà Nội dự kiến có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT. Đáng chú ý là dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm.

Tuyển sinh đại học: Thí sinh mong Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh sớm hơn

VOV.VN - Sau khi Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh đại học chính thức năm 2026, không ít thí sinh lại đang loay hoay điều chỉnh kế hoạch học tập cũng như cân nhắc lại định hướng chọn trường, chọn ngành.

Tuyển sinh đại học: Thí sinh mong Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh sớm hơn

Tuyển sinh đại học: Thí sinh mong Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh sớm hơn

VOV.VN - Sau khi Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh đại học chính thức năm 2026, không ít thí sinh lại đang loay hoay điều chỉnh kế hoạch học tập cũng như cân nhắc lại định hướng chọn trường, chọn ngành.

Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng tiêu chí phụ nào với thí sinh được tuyển thẳng?

VOV.VN - Nhiều thí sinh xét tuyển đại học đang băn khoăn, trường hợp đủ điều kiện tuyển thẳng, liệu thí sinh có cần đảm bảo quy định về điểm sàn hay các tiêu chí phụ trong xét tuyển hay không.

Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng tiêu chí phụ nào với thí sinh được tuyển thẳng?

Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng tiêu chí phụ nào với thí sinh được tuyển thẳng?

VOV.VN - Nhiều thí sinh xét tuyển đại học đang băn khoăn, trường hợp đủ điều kiện tuyển thẳng, liệu thí sinh có cần đảm bảo quy định về điểm sàn hay các tiêu chí phụ trong xét tuyển hay không.

