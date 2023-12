Cuộc sống của cặp vợ chồng "mắc kẹt trong hình hài đứa trẻ"

Căn bệnh suy giảm tuyến yên khiến chiều cao của anh Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) chỉ dừng lại ở con số 1m35. Còn vợ anh, chị Nguyễn Thị Sương (31 tuổi, quê Vũ Quang, Hà Tĩnh) cũng chỉ cao 1m30. Mọi người thường gọi họ là cặp vợ chồng tí hon.

Cưới nhau 2022, cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng mật ngọt của hôn nhân trong căn hộ cho thuê ở một tòa chung cư khu Linh Đàm (Hà Nội).

Cặp vợ chồng tí hon 1,3m hạnh phúc bên nhau. (Ảnh: Khổng Chí)

Cặp vợ chồng mặc đồ của trẻ lên 10

Nhìn vợ chồng anh Thắng, chị Sương, nhiều người không tin họ đều đang ở độ tuổi U40. Không chỉ vì chiều cao khiêm tốn, mà khuôn mặt bầu bĩnh kiểu "baby" và đặc biệt là nụ cười hồn nhiên, trong sáng khiến họ trẻ hơn hơn tuổi thật rất nhiều. Khi hai vợ chồng ríu rít dắt nhau ra ngoài chơi, nhiều người còn tưởng họ là trẻ con yêu nhau.

Ngoại hình khác biệt khiến họ phải quen với những ánh mắt hiếu kỳ và nhiều khi là sự xì xào, chỉ trỏ đầy khiếm nhã từ những người xung quanh, đồng thời phải tìm cách khắc phục những bất tiện khác trong sinh hoạt.

Trong nhà luôn có ghế hoặc bục kê để hỗ trợ lấy đồ đạc. (Ảnh: Khổng Chí)

Do chỉ mặc vừa size quần áo của trẻ em 10 tuổi nên hai vợ chồng thường phải vào cửa hàng thời trang trẻ em để chọn trang phục. “Điều oái oăm là quần áo thiết kế cho lứa tuổi này thường in hình siêu nhân và công chúa Esla nên chúng tôi rất khó lựa đồ. Quần áo cho trẻ lớn hơn thì khi mua về đều phải sửa lại, bóp eo, cắt ngắn mới có thể mặc”, chị Sương thổ lộ.

Chiều cao khiêm tốn cũng đồng nghĩa với hạn chế về thể lực. Hai vợ chồng không bê được đồ nặng, không thể lấy được những món đồ trên cao. Do đó, nhiều khu vực trong nhà họ luôn để sẵn bục kê để lấy quần áo, đồ dùng.

Chuyện xe cộ để đi làm cũng là vấn đề. Anh Thắng tâm sự: "Nhiều khi muốn lái xe cơ giới bình thường nhưng sức của mình chỉ thế này nên phải tìm phương tiện phù hợp, nhỏ mà được tham gia giao thông hợp pháp. Nhiều lần tôi đi xe đạp điện còn bị cảnh sát giao thông giữ lại hỏi tuổi". Cũng may là anh Thắng ít phải chạy xe. Công ty cách nhà chỉ 300m nên anh thường đi bộ đi làm.

Còn chị Sương bị ngã xe nhiều lần, vì xe đạp điện thường yếu khi lên dốc cao, mà chị chân ngắn không đứng trụ được. Có lần, Sương bị ngã lăn mấy vòng ở dốc gần công ty, may không gặp vấn đề gì lớn.

Tổ ấm nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười của cặp vợ chồng son 1,3m. (Ảnh: Khổng Chí)

Chuyện tình hai người cùng cảnh ngộ

Đã bên nhau một thời gian, Thắng - Sương vẫn luôn cảm thấy may mắn khi có được nhân duyên này. Người chồng tiết lộ: “Tôi từng rất mặc cảm, tự ti về ngoại hình, nhất là khi nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn. Tôi không biết liệu mình có khiến đối phương chịu tổn thương vì vẻ ngoài của mình hay không. Rất may tôi đã gặp được mảnh ghép cùng hoàn cảnh, hai người quyết định đến với nhau và gắn bó nhau để trở thành điểm tựa cho nhau”.

Nguyễn Văn Thắng là anh cả trong gia đình có 5 người con. Trong khi các em đều cao lớn, anh lại thấp bé nhất nhà. Thân hình tí hon khiến anh trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm bởi luôn trở thành đối tượng trêu chọc, chế giễu của bạn bè. Có lần, các bạn bế bổng anh Thắng lên, ném vào một nhóm bạn gái, đó là kỷ niệm buồn mà anh không thể quên.

Tuổi thơ trôi qua, ai cũng lớn lên, nhưng Thắng thì vẫn mãi như đứa trẻ. Năm 15 tuổi, anh chỉ cao 95 cm. Khi đang học lớp 10, Thắng được anh Nguyễn Công Hùng, một người khuyết tật ở cùng xã, được biết đến với biệt danh "hiệp sỹ công nghệ thông tin", giúp theo học ngành này. Đó chính là bước ngoặt giúp tương lai “cậu bé tí hon” rẽ sang một hướng khác.

Năm 2010, Thắng chuyển ra Hà Nội, làm việc tại Trung tâm Nghị lực sống do anh Nguyễn Công Hùng sáng lập với cương vị là cộng sự. Năm 2012, anh được nhận vào làm IT cho một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Hiện tại, anh đã công tác ở đây hơn 10 năm.

“Cách đây khoảng 3 năm, tôi quyết định đi khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân khiến thân hình của mình 'mãi là trẻ con' thì được xác định là suy giảm tuyến yên, căn bệnh khiến xương chậm phát triển. Thời điểm làm xét nghiệm, tôi 34 tuổi nhưng tuổi xương tương đương với người 16 tuổi. Bệnh có thể chữa nhưng chi phí khổng lồ và thời gian rất dài. Chính vì thế mà tôi chấp nhận hài lòng với thân hình hiện tại”, anh Thắng kể.

Căn bệnh suy giảm tuyến yên cũng là nguyên nhân khiến cơ thể chị Sương mãi không thể lớn. Từ khi đi học mẫu giáo, chị đã bé hơn so với bạn cùng trang lứa, và luôn phải học chậm vài năm so với tuổi. Chị cũng chịu cảnh luôn bị bạn bè và mọi người trêu trọc. Mặc cảm ngoại hình và thêm nhiều lý do khác nữa khiến chị quyết định nghỉ học khi mới hết lớp 9.

Do có năng khiếu hát nên suốt những năm tháng sau đó, chị theo các đoàn nghệ thuật của người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh biểu diễn ở nhiều nơi.

"Nhận thấy mình không thể đi hát từ thiện được mãi mà phải kiếm một nghề ổn định, đến cuối năm 2020, tôi ra Hà Nội học nghề thiết kế chỉnh sửa ảnh tại Trung tâm Nghị lực sống. Tại đây, tôi đã gặp người bạn đời của mình”, người phụ nữ cao 1m30 tâm sự.

Vừa gặp gỡ, anh Thắng đã bị hút hồn bởi gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng giọng hát ngọt ngào của cô gái Hà Tĩnh. Anh tìm cách liên lạc và kiên trì theo đuổi suốt mấy tháng liền. Họ trở thành người yêu vào đầu năm 2021.

Anh Thắng đã bị hút hồn bởi gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng giọng hát ngọt ngào của cô gái Hà Tĩnh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sự trân trọng của chị Sương đối với mối tình này trong 2 năm yêu nhau khiến anh Thắng nhiều lần rưng rưng cảm động. Anh nhớ mãi lần sinh nhật mình, bạn gái dành dụm mua tặng một chai nước hoa đắt tiền. Lúc đó, Sương còn chưa đi làm, đang thuê trọ, món quà dành tặng người yêu chính là kết quả sự chắt chiu từng đồng của cô gái.

Rồi họ đưa nhau về ra mắt gia đình, bàn bạc chuyện hôn nhân. Đến ngày 27/11/2022, cặp đôi làm lễ cưới. Ban đầu, họ chỉ dự định làm 30 mâm cỗ đãi khách, nào ngờ bạn bè khắp nơi về dự và chúc phúc nên cỗ bàn phải tăng lên 60 mâm.

Đám cưới hạnh phúc của cặp vợ chồng đặc biệt diễn ra tại Nghệ An. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngọt nào cuộc sống vợ chồng son

Hằng ngày, anh Thắng đỡ vất vả hơn vì làm giờ hành chính mà lại gần nhà. Còn chị Sương thiết kế, xử lý ảnh cho một công ty làm các sản phẩm cho đối tác nước ngoài nên phải làm ca kíp theo múi giờ bên đó.

“Một tháng thì hai tuần mình làm ca ngày, hai tuần làm ca tối nên vợ chồng chỉ cùng ăn tối cùng nhau những lúc mình làm ca ngày. Tính chất công việc như vậy nên hai vợ chồng phải cố tranh thủ những khoảng thời gian bên nhau”, chị Sương tâm sự.

Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi mâu thuẫn và bất đồng nhưng cả hai đều có ý thức nhường nhịn nhau. Vài lần chị giận dỗi, anh chủ động làm hòa và xin lỗi trước. Cuối tuần, họ thường hẹn hò, chở nhau rong ruổi khắp phố phường.

Nguyễn Thắng và Nguyễn Sương đều hài lòng về cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Khổng Chí)

"Hai vợ chồng về chung sống rất vui vì có thêm bạn đồng hành. Hồi độc thân thấy các cặp đôi cầm tay nhau cũng tủi thân. Giờ lập gia đình rồi, hai vợ chồng có thể giúp đỡ nhau, ốm thì có người chăm sóc, bố mẹ yên tâm hơn", anh Thắng tâm sự.

Trong mắt người đàn ông này, vợ là người phụ nữ truyền thống, dịu dàng mà cũng rất rắn rỏi, chịu được áp lực lớn. Anh cười tươi khi "bóc phốt" vợ: "Sương rất tốt tính, luôn vun vén cho gia đình nhưng lại lười nấu cơm, do đi làm ca kíp bận rộn nên tôi thường là người đứng bếp nhiều hơn. Bản thân tôi hay bị vợ nhắc nhở vì đi làm về hay cầm điện thoại suốt".

Bộ ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới được cặp đôi mới thực hiện gần đây tại núi Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Căn bệnh suy giảm tuyến yên khiến hai vợ chồng không có nhiều hy vọng về chuyện con cái. Quyết định đến với nhau, cả hai đều chấp nhận rằng, tổ ấm của họ sẽ thiếu đi tiếng cười đùa của con trẻ. Nhưng anh chị nghĩ khi đủ thấu hiểu, bao dung, đủ niềm tin vào bạn đời, họ sẽ cùng nhau xây dựng được mái ấm riêng, đặc biệt như cuộc đời của mỗi con người.

“Vợ chồng mình là người tí hon, do thiếu hormone sinh trưởng nên không có khả năng sinh em bé. Hai vợ chồng cũng chưa nghĩ đến chuyện xin con nuôi. Thực sự, mình chỉ mong vợ chồng mạnh khoẻ, công việc thuận lợi, cuộc sống bình dị, hạnh phúc là tốt rồi”, chị Sương chia sẻ.