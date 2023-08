Cưỡng chế kiểm đếm 7 hộ dân thuộc dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu; trong đó giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức di chuyển, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong mốc giới thu hồi đất để thực hiện Dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội.

Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm tại 151 Lê Duẩn

Quá trình tống đạt, tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc vẫn còn 7 chủ sử dụng nhà, đất không phối hợp trong công tác đo đạc, kiểm đếm.

UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Thông báo đến các hộ dân nói trên về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các chủ sử dụng nhà đất từ ngày 26/7 đến ngày 3/8.

Sáng 3/8, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 7 chủ sử dụng nhà đất tại 151 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Quy trình thực hiện cưỡng chế được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Dự án công trình trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu là dự án đầu tư công 100% vốn ngân sách nhà nước, việc thu hồi đất là vì mục đích quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng. Do đó, dự án không mang tính hiệp thương hay thoả thuận.

UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương tái định cư bằng đất ở tại Mai Lâm, Đông Anh cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị thu hồi, đủ điều kiện được bồi thường, bố trí tái định cư.

Khu đất tái định cư tại Mai Lâm, Đông Anh có diện tích 32.695 m2, trong đó có 10.053 m2 quy hoạch đất ở, còn lại là quy hoạch đường giao thông, bãi đỗ xe, cây xanh. Khu đất đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, vỉa hè, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà...) với mục đích đầu tư xây dựng ban đầu là để đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai theo quy định để chuyển đổi sang phục vụ tái định cư mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội.

Khu đất có vị trí thuận lợi, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch. Khu đất cách khu vực giải phóng mặt bằng khoảng 15 km, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 13 km, cách tuyến đường quy hoạch từ đê tả Đuống đến đường quy hoạch lên cầu Tứ Liên chỉ khoảng 1 km.