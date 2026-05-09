中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cưỡng chế mặt bằng, "giải cứu" hồ chứa nước 20 tỷ ở Đồng Nai sau 4 năm đắp chiếu

Thứ Bảy, 15:27, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm rơi vào tình trạng trơ đáy, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, dự án Hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã chính thức được tháo gỡ nút thắt mặt bằng. Trong tháng 6, công trình trọng điểm này sẽ tiến hành đóng đập, tích nước.

Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Nghĩa Trung, TP. Đồng Nai đã tổ chức cưỡng chế đối với 2 hộ dân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình Hồ chứa nước Đarana.

cuong che mat bang, giai cuu ho chua nuoc 20 ty o Dong nai sau 4 nam dap chieu hinh anh 1
Các lực lượng thực hiện các bước cưỡng chế, thu hồi đất 

Theo đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 8.350m2 đất cùng cây trồng trên đất của hộ ông Nguyễn Văn Tám, đồng thời cưỡng chế thu hồi 8.214 m2 đất, phá dỡ nhà ở và các công trình phụ của hộ ông Ngô Văn Hội (cùng ngụ thôn 6, xã Nghĩa Trung). Hoạt động này nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ cho dự án.Quy trình thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

cuong che mat bang, giai cuu ho chua nuoc 20 ty o Dong nai sau 4 nam dap chieu hinh anh 2
Cắt cây cao su để chuẩn bị đóng đập, tích nước

Tại buổi thi hành quyết định, đại diện Ban cưỡng chế đã công bố kế hoạch, đọc các quyết định cưỡng chế ngay tại khu vực thu hồi đất và phổ biến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai cắm mốc, cưa cây, tháo dỡ công trình và dọn dẹp mặt bằng. Toàn bộ quá trình cưỡng chế được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban cưỡng chế cùng các cơ quan chuyên môn.

cuong che mat bang, giai cuu ho chua nuoc 20 ty o Dong nai sau 4 nam dap chieu hinh anh 3
Cắm mốc cưỡng chế

Sau khi hoàn thành, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành thống kê, lập biên bản toàn bộ tài sản trong diện cưỡng chế để các bên liên quan và đại diện hộ dân ký xác nhận. Quá trình diễn ra an toàn, đúng quy định, không xảy ra tình trạng chống đối hay cản trở từ phía người dân.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, đơn vị chức năng sẽ triển khai các bước tiếp theo để đưa công trình Hồ chứa nước Đarana vào vận hành, góp phần bảo đảm nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cũng theo UBND xã Nghĩa Trung, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh sẽ phối hợp với địa phương thực hiện việc đóng đập, tích nước trong tháng 6/2026.

Trước đó, (VOV) đã có bài viết phản ánh về dự án Hồ Đarana. Với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho 125 ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân.

cuong che mat bang, giai cuu ho chua nuoc 20 ty o Dong nai sau 4 nam dap chieu hinh anh 4
Tháng 6 này sẽ đóng đập, tích nước

Tuy nhiên, tình trạng "trơ đáy" suốt 4 năm qua do vướng mắc mặt bằng đã gây lãng phí lớn và khiến sản xuất của bà con bị đình trệ. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do vướng diện tích đất của 3 hộ dân: Lê Tiến Điện, Nguyễn Văn Tám và Ngô Văn Hội. Để bảo vệ lợi ích chung, chính quyền địa phương đã phải áp dụng các biện pháp cứng rắn theo đúng trình tự pháp luật.

Đáng chú ý, sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, hộ ông Lê Tiến Điện (hộ dân có diện tích đất nằm trong lòng hồ) đã đồng ý với phương án bồi thường. Ông Điện xác nhận tổng số tiền đền bù và các lô tái định cư được duyệt là đúng, đủ, đồng thời cam kết bàn giao toàn bộ hơn 14.300 m2 đất. Hiện gia đình ông Điện đã hoàn tất thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô tái định cư.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: cưỡng chế mặt bằng giải cứu hồ chứa nước đồng nai hồ chứa nước đarana
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy
Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

VOV.VN - UBND xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3 hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng, quyết tâm tích nước hồ Đarana ngay trong mùa mưa này.

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

VOV.VN - UBND xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3 hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng, quyết tâm tích nước hồ Đarana ngay trong mùa mưa này.

Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới
Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới

VOV.VN - Hoàn thành từ năm 2022 nhưng hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chưa thể tích nước do vướng mặt bằng của 3 hộ dân. Giữa mùa nắng gắt, cả trăm hộ dân tại "thủ phủ" cây công nghiệp đang phải xót xa nhìn vườn cây héo rũ bên cạnh một công trình thủy lợi.

Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới

Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới

VOV.VN - Hoàn thành từ năm 2022 nhưng hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chưa thể tích nước do vướng mặt bằng của 3 hộ dân. Giữa mùa nắng gắt, cả trăm hộ dân tại "thủ phủ" cây công nghiệp đang phải xót xa nhìn vườn cây héo rũ bên cạnh một công trình thủy lợi.

Nhiều hồ chứa nước ở Lâm Đồng tăng lượng xả tràn, vùng hạ lưu nguy cơ ngập sâu
Nhiều hồ chứa nước ở Lâm Đồng tăng lượng xả tràn, vùng hạ lưu nguy cơ ngập sâu

VOV.VN - Sáng 4/12, do lượng nước thượng nguồn đổ về các hồ chứa: Sông Quao, Sông Luỹ, Sông Lòng Sông…, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ), nên các hồ tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết qua tràn để bảo đảm an toàn cho công trình khi lưu vực các hồ vẫn tiếp tục có mưa.

Nhiều hồ chứa nước ở Lâm Đồng tăng lượng xả tràn, vùng hạ lưu nguy cơ ngập sâu

Nhiều hồ chứa nước ở Lâm Đồng tăng lượng xả tràn, vùng hạ lưu nguy cơ ngập sâu

VOV.VN - Sáng 4/12, do lượng nước thượng nguồn đổ về các hồ chứa: Sông Quao, Sông Luỹ, Sông Lòng Sông…, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ), nên các hồ tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết qua tràn để bảo đảm an toàn cho công trình khi lưu vực các hồ vẫn tiếp tục có mưa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục