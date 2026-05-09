Cưỡng chế mặt bằng, "giải cứu" hồ chứa nước 20 tỷ ở Đồng Nai sau 4 năm đắp chiếu

Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Nghĩa Trung, TP. Đồng Nai đã tổ chức cưỡng chế đối với 2 hộ dân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình Hồ chứa nước Đarana.

Các lực lượng thực hiện các bước cưỡng chế, thu hồi đất

Theo đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 8.350m2 đất cùng cây trồng trên đất của hộ ông Nguyễn Văn Tám, đồng thời cưỡng chế thu hồi 8.214 m2 đất, phá dỡ nhà ở và các công trình phụ của hộ ông Ngô Văn Hội (cùng ngụ thôn 6, xã Nghĩa Trung). Hoạt động này nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ cho dự án.Quy trình thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

Cắt cây cao su để chuẩn bị đóng đập, tích nước

Tại buổi thi hành quyết định, đại diện Ban cưỡng chế đã công bố kế hoạch, đọc các quyết định cưỡng chế ngay tại khu vực thu hồi đất và phổ biến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai cắm mốc, cưa cây, tháo dỡ công trình và dọn dẹp mặt bằng. Toàn bộ quá trình cưỡng chế được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban cưỡng chế cùng các cơ quan chuyên môn.

Cắm mốc cưỡng chế

Sau khi hoàn thành, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành thống kê, lập biên bản toàn bộ tài sản trong diện cưỡng chế để các bên liên quan và đại diện hộ dân ký xác nhận. Quá trình diễn ra an toàn, đúng quy định, không xảy ra tình trạng chống đối hay cản trở từ phía người dân.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, đơn vị chức năng sẽ triển khai các bước tiếp theo để đưa công trình Hồ chứa nước Đarana vào vận hành, góp phần bảo đảm nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cũng theo UBND xã Nghĩa Trung, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh sẽ phối hợp với địa phương thực hiện việc đóng đập, tích nước trong tháng 6/2026.

Trước đó, (VOV) đã có bài viết phản ánh về dự án Hồ Đarana. Với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho 125 ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân.

Tháng 6 này sẽ đóng đập, tích nước

Tuy nhiên, tình trạng "trơ đáy" suốt 4 năm qua do vướng mắc mặt bằng đã gây lãng phí lớn và khiến sản xuất của bà con bị đình trệ. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do vướng diện tích đất của 3 hộ dân: Lê Tiến Điện, Nguyễn Văn Tám và Ngô Văn Hội. Để bảo vệ lợi ích chung, chính quyền địa phương đã phải áp dụng các biện pháp cứng rắn theo đúng trình tự pháp luật.

Đáng chú ý, sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, hộ ông Lê Tiến Điện (hộ dân có diện tích đất nằm trong lòng hồ) đã đồng ý với phương án bồi thường. Ông Điện xác nhận tổng số tiền đền bù và các lô tái định cư được duyệt là đúng, đủ, đồng thời cam kết bàn giao toàn bộ hơn 14.300 m2 đất. Hiện gia đình ông Điện đã hoàn tất thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô tái định cư.