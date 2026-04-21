Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

Thứ Ba, 15:56, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3 hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng, quyết tâm tích nước hồ Đarana ngay trong mùa mưa này.

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung cho biết đơn vị đã ban hành 5 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phá dỡ nhà ở và công trình phụ đối với các hộ: ông Lê Tiến Điện, ông Ngô Văn Hội và ông Nguyễn Văn Tám. Đây là những hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng dù công trình hồ tích nước Đarana đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục từ 4 năm trước.

Hồ Đarana đã làm xong cách đây 4 năm nhưng chưa thể tích nước vì vướng mặt bằng

Các diện tích cưỡng chế bao gồm: hộ ông Lê Tiến Điện, thu hồi hơn 14.300 m2 đất (nằm ngay lòng hồ), phá dỡ nhà ở và vật kiến trúc; hộ ông Ngô Văn Hội, thu hồi hơn 8.200 m2 đất, cưỡng chế phá dỡ nhà ở và cây trồng; hộ ông Nguyễn Văn Tám, thu hồi diện tích hơn 8.350m2 đất.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện cưỡng chế sẽ diễn ra từ ngày 5/5/2026 đến ngày 14/5/2026. Các quyết định sẽ được giao trực tiếp và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã cũng như Nhà văn hóa thôn 6.

Ông Phan Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết: “Trước thời điểm cưỡng chế, chính quyền sẽ tiếp tục vận động, đối thoại lần cuối. Nếu người dân chấp nhận đền bù và bàn giao mặt bằng trước thời hạn, chúng tôi sẽ ra quyết định dừng cưỡng chế ngay lập tức."

Động thái cứng rắn này thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhằm giải quyết dứt điểm "nút thắt" mặt bằng, sớm đưa hồ Đarana vào vận hành để phục vụ sản xuất cho mùa khô năm 2026.

Hồ Đarana trơ đáy 

Trước đó, VOV đã có bài viết phản ánh “Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới”. Dù được đầu tư hơn 20 tỷ đồng với kỳ vọng là "phao cứu sinh" cung cấp nước tưới cho 125 ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho người dân, nhưng hồ Đarana suốt 4 năm qua vẫn trong tình trạng "trơ đáy".

Nguyên nhân chính là do 3 hộ ông Lê Tiến Điện, ông Ngô Văn Hội và ông Nguyễn Văn Tá không đồng ý với đơn giá bồi thường, yêu cầu định giá theo giá thị trường hoặc đổi đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định phương án bồi thường hiện tại đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất và đúng quy định pháp luật.

Việc chậm trễ này đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khiến cả trăm hộ dân xung quanh thiếu nước tưới, cây trồng chết khô, năng suất giảm sút. Đồng thời gây lãng phí ngân sách Nhà nước khi công trình xây xong nhưng không thể đóng cống tích nước. Để bảo vệ lợi ích chung, chính quyền cần có những động thái cứng rắn hơn.

Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới

VOV.VN - Hoàn thành từ năm 2022 nhưng hồ chứa nước Đarana, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chưa thể tích nước do vướng mặt bằng của 3 hộ dân. Giữa mùa nắng gắt, cả trăm hộ dân tại "thủ phủ" cây công nghiệp đang phải xót xa nhìn vườn cây héo rũ bên cạnh một công trình thủy lợi.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai cưỡng chế thu hồi đất dự án hồ Đarana vướng mặt bằng sau 4 năm xây xong
VOV.VN -  Dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội tại số 9 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội là một trong số dự án ngoài ngân sách đầu tư xây dựng kéo dài, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn Hà Nội. Người dân đề nghị thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ để tránh lãng phí đất đai, trả lại cảnh quan môi trường xanh, sạch.

VOV.VN - Ngay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có 2 công trình ký túc xá được Nhà nước đầu tư gần 150 tỷ đồng từ 10 năm trước nhưng nhiều năm qua không sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, lãng phí tài sản công.

