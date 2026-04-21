Sẽ cưỡng chế thu hồi đất để “giải cứu” hồ chứa nước Đarana sau 4 năm trơ đáy

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung cho biết đơn vị đã ban hành 5 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phá dỡ nhà ở và công trình phụ đối với các hộ: ông Lê Tiến Điện, ông Ngô Văn Hội và ông Nguyễn Văn Tám. Đây là những hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng dù công trình hồ tích nước Đarana đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục từ 4 năm trước.

Hồ Đarana đã làm xong cách đây 4 năm nhưng chưa thể tích nước vì vướng mặt bằng

Các diện tích cưỡng chế bao gồm: hộ ông Lê Tiến Điện, thu hồi hơn 14.300 m2 đất (nằm ngay lòng hồ), phá dỡ nhà ở và vật kiến trúc; hộ ông Ngô Văn Hội, thu hồi hơn 8.200 m2 đất, cưỡng chế phá dỡ nhà ở và cây trồng; hộ ông Nguyễn Văn Tám, thu hồi diện tích hơn 8.350m2 đất.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện cưỡng chế sẽ diễn ra từ ngày 5/5/2026 đến ngày 14/5/2026. Các quyết định sẽ được giao trực tiếp và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã cũng như Nhà văn hóa thôn 6.

Ông Phan Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết: “Trước thời điểm cưỡng chế, chính quyền sẽ tiếp tục vận động, đối thoại lần cuối. Nếu người dân chấp nhận đền bù và bàn giao mặt bằng trước thời hạn, chúng tôi sẽ ra quyết định dừng cưỡng chế ngay lập tức."

Động thái cứng rắn này thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhằm giải quyết dứt điểm "nút thắt" mặt bằng, sớm đưa hồ Đarana vào vận hành để phục vụ sản xuất cho mùa khô năm 2026.

Hồ Đarana trơ đáy

Trước đó, VOV đã có bài viết phản ánh “Hồ Đarana (Đồng Nai) xây xong 4 năm vẫn trơ đáy, dân đỏ mắt chờ nước tưới”. Dù được đầu tư hơn 20 tỷ đồng với kỳ vọng là "phao cứu sinh" cung cấp nước tưới cho 125 ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho người dân, nhưng hồ Đarana suốt 4 năm qua vẫn trong tình trạng "trơ đáy".

Nguyên nhân chính là do 3 hộ ông Lê Tiến Điện, ông Ngô Văn Hội và ông Nguyễn Văn Tá không đồng ý với đơn giá bồi thường, yêu cầu định giá theo giá thị trường hoặc đổi đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định phương án bồi thường hiện tại đã đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất và đúng quy định pháp luật.

Việc chậm trễ này đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khiến cả trăm hộ dân xung quanh thiếu nước tưới, cây trồng chết khô, năng suất giảm sút. Đồng thời gây lãng phí ngân sách Nhà nước khi công trình xây xong nhưng không thể đóng cống tích nước. Để bảo vệ lợi ích chung, chính quyền cần có những động thái cứng rắn hơn.