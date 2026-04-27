Cứu hộ 4 thuyền viên gặp nạn trên biển Đồng Tháp

Vào lúc 3h ngày 27/4, Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo cứu hộ khẩn cấp của người dân về việc một tàu sắt số hiệu NB-8770, chở khoảng 1.100 m³ cát, đang hành trình từ khu vực cửa Hàm Luông (Ba Tri - Vĩnh Long) đi cảng Phước An (Đồng Nai) thì bị chìm tại khu vực gần phao số 0 (vùng biển xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp). Trên tàu có 4 thuyền viên.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân lên tàu an toàn

Ngay sau khi nhận tin báo, Hải đội Biên phòng 2 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thành khẩn trương triển khai 1 tàu và 1 ca nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 5h15 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu vớt an toàn 4 thuyền viên tại tọa độ 10°11'43"N - 106°59'21"E, cách bãi biển Tân Thành khoảng 30 km.

Các nạn nhân được kiểm tra sức khỏe sau vụ chìm tàu

Ngay sau khi được đưa lên tàu, các thuyền viên đã được cán bộ quân y tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Sức khỏe hiện ổn định và đã được đưa về Hải đội Biên phòng 2 để tiếp tục theo dõi, điều trị, tình trạng sức khỏe dần phục hồi.