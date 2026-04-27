中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cứu hộ 4 thuyền viên gặp nạn trên biển Đồng Tháp

Thứ Hai, 17:29, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gặp sóng to, gió lớn, một sà lan vận chuyển cát bị chìm tại vùng biển Gò Công, Đồng Tháp. Trên tàu có 4 thuyền viên đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cứu nạn kịp thời.

Vào lúc 3h ngày 27/4, Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo cứu hộ khẩn cấp của người dân về việc một tàu sắt số hiệu NB-8770, chở khoảng 1.100 m³ cát, đang hành trình từ khu vực cửa Hàm Luông (Ba Tri - Vĩnh Long) đi cảng Phước An (Đồng Nai) thì bị chìm tại khu vực gần phao số 0 (vùng biển xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp). Trên tàu có 4 thuyền viên.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân lên tàu an toàn

Ngay sau khi nhận tin báo, Hải đội Biên phòng 2 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thành khẩn trương triển khai 1 tàu và 1 ca nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 5h15 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu vớt an toàn 4 thuyền viên tại tọa độ 10°11'43"N - 106°59'21"E, cách bãi biển Tân Thành khoảng 30 km.

Các nạn nhân được kiểm tra sức khỏe sau vụ chìm tàu

Ngay sau khi được đưa lên tàu, các thuyền viên đã được cán bộ quân y tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Sức khỏe hiện ổn định và đã được đưa về Hải đội Biên phòng 2 để tiếp tục theo dõi, điều trị, tình trạng sức khỏe dần phục hồi.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: bộ đội biên phòng đồng tháp thuyền viên gặp nạn cứu hô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô
VOV.VN - Ngày 11/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời cứu nạn, đưa một thuyền viên bị chấn thương nặng trong quá trình lao động trên biển vào bờ cấp cứu.

Kịp thời đưa thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động đi cấp cứu
VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã kịp thời phối hợp đưa nạn nhân người nước ngoài bị tai nạn lao động đi cấp cứu.

Đồn Biên phòng Gành Hào (Cà Mau) kịp thời đưa thuyền viên bệnh nặng vào bờ cấp cứu
VOV.VN - Trung tá Phạm Thanh Nhân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ đưa 1 thuyền viên bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục