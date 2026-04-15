  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cứu kịp thời 2 thuyền viên tàu cá bị chìm cách bờ 4 hải lý

Thứ Tư, 18:02, 15/04/2026
VOV.VN - Tàu cá ĐNa 91009-TS bị chìm do phá nước khi đang hoạt động trên biển Đà Nẵng, 2 thuyền viên được lực lượng biên phòng cứu vớt an toàn.

Chiều 15/4, Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời cứu vớt an toàn 2 thuyền viên trên tàu cá ĐNa 91009-TS bị chìm trên biển.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ra vị trí tàu cá bị nạn

Trước đó, lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày, Hải đội Biên phòng 1 nhận tin báo từ ông Trần Quốc Đạt (32 tuổi), trú tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 91009-TS về việc tàu đang hoạt động tại khu vực cách bờ biển xã Thăng Trường (thành phố Đà Nẵng) khoảng 4 hải lý thì bị chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phá nước. Trên tàu có 2 lao động đã xuống thúng để đảm bảo an toàn.

Tàu cá bị chìm do phá nước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08-1503 cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cơ động ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận, cứu vớt an toàn 2 thuyền viên, đưa lên tàu.

Hiện, tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng đang đưa 2 thuyền viên gặp nạn vào bờ, tiếp tục theo dõi, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

 
Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: cứu nạn chìm tàu cá thuyền viên gặp nạn biên phòng Đà Nẵng an toàn hàng hải tìm kiếm cứu nạn tàu cá phá nước biển miền Trung
Tàu Kiểm ngư cứu kéo tàu cá cùng 36 ngư dân gặp nạn trên biển đặc khu Trường Sa
VOV.VN - Chi đội Kiểm ngư số 4, phường Phước Thắng (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, tàu kiểm ngư KN475 đã hỗ trợ và lai kéo an toàn một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cứu nạn ngư dân trên tàu cá bị cháy
VOV.VN - Chiều nay (13/3), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 4040 tổ chức cứu nạn một tàu cá bị cháy khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn
VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

