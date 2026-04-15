Cứu kịp thời 2 thuyền viên tàu cá bị chìm cách bờ 4 hải lý

Chiều 15/4, Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời cứu vớt an toàn 2 thuyền viên trên tàu cá ĐNa 91009-TS bị chìm trên biển.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ra vị trí tàu cá bị nạn

Trước đó, lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày, Hải đội Biên phòng 1 nhận tin báo từ ông Trần Quốc Đạt (32 tuổi), trú tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 91009-TS về việc tàu đang hoạt động tại khu vực cách bờ biển xã Thăng Trường (thành phố Đà Nẵng) khoảng 4 hải lý thì bị chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phá nước. Trên tàu có 2 lao động đã xuống thúng để đảm bảo an toàn.

Tàu cá bị chìm do phá nước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08-1503 cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cơ động ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận, cứu vớt an toàn 2 thuyền viên, đưa lên tàu.

Hiện, tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng đang đưa 2 thuyền viên gặp nạn vào bờ, tiếp tục theo dõi, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.