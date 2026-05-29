Cứu người phụ nữ tinh thần hoảng loạn, có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân

Thứ Sáu, 14:12, 29/05/2026
VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc người phụ nữ có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân trong đêm khuya.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 23h51 phút ngày 25/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc một người phụ nữ có biểu hiện bất ổn, đứng tại khu vực cầu Nhật Tân với ý định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường để xử lý tình huống.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện người phụ nữ đứng sát mép cầu trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không ổn định. Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trấn an tâm lý và động viên người phụ nữ bình tĩnh.

Bằng sự khéo léo, bình tĩnh và nghiệp vụ xử lý tình huống chuyên nghiệp, các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời giữ chặt người phụ nữ, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Sau khi bảo đảm an toàn, người phụ nữ được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà để tiếp tục xác minh, hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình chăm sóc tinh thần.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người thân, bạn bè; kịp thời chia sẻ, động viên khi phát hiện dấu hiệu bất ổn tâm lý. Trong trường hợp phát hiện các tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội cầu Nhật Tân cứu người tự tử cảnh sát phản ứng nhanh giải cứu trong đêm người phụ nữ bất ổn tâm lý Công an phường Hồng Hà an ninh Hà Nội sức khỏe tinh thần tin tức Hà Nội
Cứu kịp thời người phụ nữ bị ung thư nhảy cầu tự tử
VOV.VN - Một phụ nữ ở Hải Phòng đang điều trị ung thư tại bệnh viện, đã nghĩ quẩn và nhảy từ cầu An Đồng xuống sông Đào định tử tự, may mắn được lực lượng cảnh sát đường thuỷ cứu kịp thời.

Đội cứu hộ giải cứu người đàn ông có ý định tự tử ở hồ Ba Mẫu, Hà Nội

VOV.VN - Chiều nay (19/9), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Cảnh sát PCCC Hà Nội đã giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử khi nhảy xuống hồ Ba Mẫu.

Cứu sống kịp thời một phụ nữ có ý định nhảy sông tự tử ở Tiền Giang

VOV.VN - Công an xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa kết hợp người dân đã kịp thời phát hiện và cứu sống một phụ nữ nhảy xuống sông Bảo Định, thuộc xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo có ý định tự tử.

Người phụ nữ buộc tay mình vào tay con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn người phụ nữ buộc tay mình vào tay con trai 4 tuổi định nhảy cầu tự tử trong đêm.

