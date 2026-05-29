Cứu người phụ nữ tinh thần hoảng loạn, có ý định tự tử trên cầu Nhật Tân

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 23h51 phút ngày 25/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc một người phụ nữ có biểu hiện bất ổn, đứng tại khu vực cầu Nhật Tân với ý định tự tử.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường để xử lý tình huống.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện người phụ nữ đứng sát mép cầu trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không ổn định. Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trấn an tâm lý và động viên người phụ nữ bình tĩnh.

Bằng sự khéo léo, bình tĩnh và nghiệp vụ xử lý tình huống chuyên nghiệp, các cán bộ chiến sĩ đã kịp thời giữ chặt người phụ nữ, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Sau khi bảo đảm an toàn, người phụ nữ được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà để tiếp tục xác minh, hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình chăm sóc tinh thần.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người thân, bạn bè; kịp thời chia sẻ, động viên khi phát hiện dấu hiệu bất ổn tâm lý. Trong trường hợp phát hiện các tình huống nguy hiểm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.