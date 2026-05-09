Người đàn ông ở Đồng Tháp say rượu đổ xăng lên người châm lửa có ý định tự tử
VOV.VN - Một vụ bỏng nặng do tự đổ xăng vào người rồi châm lửa cháy có ý định tự tử tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. Sức khỏe nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.
Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 9-5, ông Từ Thanh Bình (sinh năm 1957, đăng ký thường trú tại ấp 3, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ, nay là ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh, TP Hồ Chí Minh), là công nhân bốc vác tại khu vực Bà Đắc (xã Hội Cư), sau khi uống rượu đã dùng can nhựa chứa xăng đổ lên người rồi bật lửa tự thiêu trên tuyến tỉnh lộ 869, đoạn thuộc ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư.
Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy để dập lửa và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Cái Bè cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Hội Cư đã đến hiện trường, trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng, thu thập các thông tin liên quan và theo dõi tình hình sức khỏe của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định.