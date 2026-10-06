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Cứu sống 4 người ngộ độc sau khi ăn nấm rừng ở Lai Châu

Thứ Ba, 14:31, 06/10/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa kịp thời cứu sống 4 người trong một gia đình ở bản Lao Chải 2, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, bị ngộ độc sau khi ăn nấm dại hái từ rừng. Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ thói quen sử dụng nấm mọc tự nhiên làm thực phẩm của người dân vùng cao.

4 bệnh nhân gồm Cứ A Xà, sinh năm 1956; Lù Thị Sày, sinh năm 1957; Cứ A Sề, sinh năm 1998 và Chang Thị Dùa, sinh năm 1999.

cuu song 4 nguoi ngo doc sau khi an nam rung o lai chau hinh anh 1
Sức khỏe của các nạn nhân đang dần ổn định trở lại

Theo bệnh nhân Cứ A Sề, chiều 5/10, cả gia đình đi làm nương cách nhà khoảng 8 km. Trong lúc làm việc, ông Cứ A Xà đã hái một loại nấm dại màu trắng mọc trên cây gỗ về nấu ăn bữa tối. Đây là loại nấm gia đình vẫn thường sử dụng khi đi làm nương.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau bữa ăn, các thành viên lần lượt xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng; cả 4 người liền nhanh chóng đến Trạm Y tế xã để thăm khám, cấp cứu. Nhận thấy các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc, nhân viên y tế đã chuyển cả 4 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu ngay trong đêm.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành súc ruột, truyền dịch, bù điện giải, xét nghiệm máu, siêu âm và theo dõi các chỉ số liên quan. Đến sáng 6/10, sức khỏe cả 4 bệnh nhân đã ổn định, không còn đau bụng, nôn mửa và có thể nói chuyện bình thường. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, dự kiến cả 4 có thể xuất viện vào ngày 7/10.

Bác sĩ Hà Trung Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân khi đi rừng, đi nương cần đặc biệt thận trọng với các loại nấm mọc tự nhiên, không nên hái và sử dụng nấm lạ làm thực phẩm. Việc phân biệt nấm độc bằng màu sắc, hình dáng hoặc kinh nghiệm dân gian không phải lúc nào cũng chính xác. Việc nhận diện sai nấm độc có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính, thậm chí đe dọa đến an toàn tính mạng của con người.

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Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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