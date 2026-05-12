  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

Thứ Ba, 16:09, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 người nhập viện do ngộ độc nấm tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tạm ổn định.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện, 3 bệnh nhân còn lại là Lò Thị Ngọc Lan, Lò Thị Tới và Lò Thị Song đang tiếp tục điều trị.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cũng đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, vụ ngộ độc vào ngày 2/5 tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn làm 2 người chết, 4 người nhập viện là do nấm độc Amanita exitialis.

Ngộ độc nấm Amanita exitialis có thể gây ra một số triệu trứng điển hình về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chướng bụng và tổn thương gan, thận, xuất huyết đa cơ quan cấp tính dẫn đến tử vong.

Sau bữa cơm trưa làm 2 người chết, 4 người nhập viện là do ăn phải nấm độc Amanita exitialis

Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục Trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn  La cho biết: Sau vụ ngộ độc nấm ở xã Phiêng Pằn, Chi cục đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, trong đó có nội dung tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc có hại cho sức khỏe con người, gửi UBND các xã để các xã phối hợp tuyên truyền để bà con nhận biết được và cũng đưa ra poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn nấm có thể bị ngộ độc và nếu có biểu hiện thì những người ăn nấm phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

5 người ở Sơn La nhập viện, 1 người tử vong nghi ăn canh nấm

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La vừa nhận được báo cáo của Trạm Y tế xã Phiêng Pằn về sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại bản Nà Hiên, sau khi ăn bữa trưa ngày 2/5 tại nhà nương gia đình bà Lò Thị Phương. Hậu quả làm 5 người nhập viện, 1 người tử vong nghi do ăn canh nấm.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Tag: ngộ độc nấm độc nấm amanita exitialis 2 người tử vong ngộ độc thực phẩm sơn la ăn nấm rừng nguy hiểm cảnh báo nấm độc ngộ độc
Cơm thừa để tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này

VOV.VN - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cho cơm thừa vào tủ lạnh là an toàn, nhưng nếu bảo quản sai cách, cơm có thể trở thành nguồn gây ngộ độc do vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. Nhận biết những sai lầm phổ biến sẽ giúp hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên tục tiếp nhận các ca bệnh bị ngộ độc do ăn ve sầu.

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

VOV.VN - Ông L.V.A., chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng do bán bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella khiến 86 người ăn bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Thêm vụ nghi ngộ độc tập thể do bánh mì, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân

VOV.VN - Bộ Y tế vừa chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 46 người nhập viện tại Quảng Trị, đồng thời yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm.

