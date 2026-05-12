Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện, 3 bệnh nhân còn lại là Lò Thị Ngọc Lan, Lò Thị Tới và Lò Thị Song đang tiếp tục điều trị.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cũng đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, vụ ngộ độc vào ngày 2/5 tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn làm 2 người chết, 4 người nhập viện là do nấm độc Amanita exitialis.

Ngộ độc nấm Amanita exitialis có thể gây ra một số triệu trứng điển hình về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chướng bụng và tổn thương gan, thận, xuất huyết đa cơ quan cấp tính dẫn đến tử vong.

Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục Trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết: Sau vụ ngộ độc nấm ở xã Phiêng Pằn, Chi cục đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, trong đó có nội dung tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc có hại cho sức khỏe con người, gửi UBND các xã để các xã phối hợp tuyên truyền để bà con nhận biết được và cũng đưa ra poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn nấm có thể bị ngộ độc và nếu có biểu hiện thì những người ăn nấm phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

5 người ở Sơn La nhập viện, 1 người tử vong nghi ăn canh nấm VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La vừa nhận được báo cáo của Trạm Y tế xã Phiêng Pằn về sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại bản Nà Hiên, sau khi ăn bữa trưa ngày 2/5 tại nhà nương gia đình bà Lò Thị Phương. Hậu quả làm 5 người nhập viện, 1 người tử vong nghi do ăn canh nấm.