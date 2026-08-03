Theo đó, bệnh nhân Bùi Văn Đông, 58 tuổi, ngụ tại xã Hiếu Thành (tỉnh Vĩnh Long) bị ong vò vẽ đốt 150 vết. Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 9 giờ ngày 14/7, ông Đông đi bắt cá ngang qua ao nước thì bị ngã vào ụ đất có tổ ong vò vẽ. Sau đó bị ông bị ong đốt khắp người và vùng chạy được về nhà. Khoảng 10 giờ, bệnh nhân đau, bỏng rát toàn than, mệt nhiều được người nhà đưa vào trạm y tế xã điều trị, sơ cứu giảm đau, kháng viêm.

Cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 150 vết

Sau đó, ông Đông chuyển đến bệnh viện gần đó, các triệu chứng không cải thiện. Đến 14 giờ, ông Đông được chuyển đến Khoa Cấp cứu một bệnh viện khác cùng ngày.

Bệnh viện tổ chức ra viện cho bệnh nhân

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân lơ mơ, than đau nhói, bỏng rát khắp người; tim nhanh không đều; sang thương dạng sẩn đỏ, xung quanh da đỏ, đau buốt, ngứa, phù nề, 150 vết ong đốt.

Sau khi nhận định tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, bệnh viện đã hội chẩn, chỉ định thay huyết tương, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục theo phác đồ Bộ Y tế và khuyến cáo mới nhất của các nghiên cứu về ong đốt.

Trong thời gian chờ dự trù huyết tương, bệnh nhân được lọc máu hấp phụ và lọc máu thẩm tách cấp cứu khẩn trương. Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện vào ngày 3/8.