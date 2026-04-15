5 người thương vong vì bị ong đốt trong lúc kiểm tra rừng

Thứ Tư, 20:34, 15/04/2026
VOV.VN - Ngày 15/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một tổ công tác gồm 5 thành viên của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị ong tấn công, khiến 1 người tử vong và 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, tổ công tác gồm 5 người của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đang kiểm tra rừng theo kế hoạch tại khoảnh 7, tiểu khu 352 (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.

Một nạn nhân trong vụ việc.
Một nạn nhân trong vụ việc.

Hậu quả, ông Hồ Thanh Vũ (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn Bắc) tử vong. Những người khác là các ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn), ông Phạm Bá Hiếu (sinh năm 1976, trú phường Quy Nhơn), ông Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1980, trú phường Quy Nhơn) và ông Lê Phước Đức (sinh năm 1983, trú phường Quy Nhơn Đông) đều bị thương.

Hiện nay, 3 người đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, 1 người đang được điều trị ở cơ sở y tế phường.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: ong đốt người ở Quy Nhơn tử vong vì ong đốt ong đốt chết người
VOV.VN - Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm.

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) vừa có thông báo cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ đi vào tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng.

