5 người thương vong vì bị ong đốt trong lúc kiểm tra rừng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, tổ công tác gồm 5 người của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đang kiểm tra rừng theo kế hoạch tại khoảnh 7, tiểu khu 352 (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.

Một nạn nhân trong vụ việc.

Hậu quả, ông Hồ Thanh Vũ (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn Bắc) tử vong. Những người khác là các ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn), ông Phạm Bá Hiếu (sinh năm 1976, trú phường Quy Nhơn), ông Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1980, trú phường Quy Nhơn) và ông Lê Phước Đức (sinh năm 1983, trú phường Quy Nhơn Đông) đều bị thương.

Hiện nay, 3 người đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, 1 người đang được điều trị ở cơ sở y tế phường.