5 người thương vong vì bị ong đốt trong lúc kiểm tra rừng
VOV.VN - Ngày 15/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một tổ công tác gồm 5 thành viên của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị ong tấn công, khiến 1 người tử vong và 4 người phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, tổ công tác gồm 5 người của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đang kiểm tra rừng theo kế hoạch tại khoảnh 7, tiểu khu 352 (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.
Hậu quả, ông Hồ Thanh Vũ (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn Bắc) tử vong. Những người khác là các ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1986, trú phường Quy Nhơn), ông Phạm Bá Hiếu (sinh năm 1976, trú phường Quy Nhơn), ông Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1980, trú phường Quy Nhơn) và ông Lê Phước Đức (sinh năm 1983, trú phường Quy Nhơn Đông) đều bị thương.
Hiện nay, 3 người đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, 1 người đang được điều trị ở cơ sở y tế phường.