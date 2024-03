Cứu sống bệnh nhân bị uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Đó là trường hợp của bệnh nhân MVM (Mạch Văn Mẫn), 52 tuổi, cư ngụ tại Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nhập viện vào ngày 29/2/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Bệnh nhân MVM điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Qua tìm hiểu, trước đó bệnh nhân bị vết xước ngoài da do tai nạn giao thông, sau đó 02 tuần thì bị mỏi hàm, cứng hàm thì đến Bệnh viện để khám và điều trị. Sau khi nhập viện, bệnh diễn biến xấu hơn, co giật, ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, các y bác sĩ của bệnh viện đặt nội khí quản, mở khí quản cấp cứu; tiếp tục dùng thuốc giãn cơ, an thần, thở máy và kiểm soát được tình hình nguy hiểm.

Đến ngày 12/3/2024, thở máy ngày thứ 12, thở máy với áp lực và nồng độ Oxy cao, tim nhanh nên đã mời khám tim mạch và đề nghị chụp CT Scan ngực. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch phổi 02 bên. Sau khi hội chẩn, Bệnh viện đã quyết định dùng thuốc ly giải huyết khối (tiêu sợi huyết) truyền cho bệnh nhân và tiếp tục theo dõi. Đến ngày 21/3/2024, bệnh nhân ngưng thở máy. Hiện tại, Bệnh nhân tự thở, sinh hiệu ổn, tự ăn, tập vận động và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII. Đặng Minh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Trong rất nhiều trường hợp điều trị uốn ván tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thì đây là trường hợp nặng nhất từ trước đến nay. Nhờ vào chẩn đoán sớm các trường hợp và điều trị tích cực cùng với sự phối hợp tốt giữa các khoa chuyên môn nên đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Theo BSCKI. Tăng Vũ – Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết: Người dân không nên chủ quan với bệnh uốn ván, khi gặp các vết thương cần phải chủ động tiêm ngừa phòng bệnh. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh những diễn biến nguy hiểm.