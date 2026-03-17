Cứu sống nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 20:48, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nam sinh lớp 8 tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) không may bị đuối nước khi đi chơi cùng bạn tại khu vực đập nước, nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện và cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 17/3, nam sinh Phan Lê Bảo Lộc (sinh năm 2012, trú tại thôn Phú Lâm, xã Hương Khê), học sinh lớp 8A7 Trường THCS Phú Gia, đi bắn chim cùng bạn tại khu vực đập sông Tiêm (thuộc thôn Trường Sơn, xã Hương Khê). Sau đó, khi xuống khu vực hạ lưu của đập để tắm, em không may bị đuối nước.

Anh Lê Khắc Hà đang nỗ lực đưa nam sinh bị đuối nước lên bờ.

Phát hiện sự việc, anh Lê Khắc Hà (sinh năm 1978, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hương Khê) đã không ngần ngại, bất chấp nguy hiểm nhanh chóng lao xuống nước, đưa em Lộc lên bờ. Ngay sau đó, anh tiến hành sơ cứu, thực hiện hô hấp ban đầu rồi khẩn trương đưa nạn nhân đến trạm y tế để cấp cứu.

Tại đây, em Lộc được cán bộ y tế thăm khám, tiêm trợ sức và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của em đã ổn định.

Nam sinh được đưa đến trạm y tế thăm khám, trợ sức.

Lãnh đạo UBND xã Hương Khế nhấn mạnh: Hành động dũng cảm và kịp thời của anh Lê Khắc Hà không chỉ cứu sống một học sinh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và kỹ năng xử lý tình huống, rất cần được ghi nhận và biểu dương.

Bá Thăng/VOV.VN
Bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước ở Cà Mau
Bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước ở Cà Mau

VOV.VN - Chiều ngày 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé gái tử vong.

Bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước ở Cà Mau

Bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước ở Cà Mau

VOV.VN - Chiều ngày 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé gái tử vong.

Theo cha mẹ lên rẫy, cháu bé 9 tuổi đuối nước thương tâm
Theo cha mẹ lên rẫy, cháu bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

Ngày 8/3, ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Mặt trận tổ quốc và chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé 9 tuổi tử vong do đuối nước trên nương rẫy vào chiều 7/3.

Theo cha mẹ lên rẫy, cháu bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

Theo cha mẹ lên rẫy, cháu bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

Ngày 8/3, ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Mặt trận tổ quốc và chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé 9 tuổi tử vong do đuối nước trên nương rẫy vào chiều 7/3.

Hai nữ sinh lớp 7 ở Lào Cai tử vong vì đuối nước
Hai nữ sinh lớp 7 ở Lào Cai tử vong vì đuối nước

VOV.VN - Trên địa bàn phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Hai nữ sinh lớp 7 ở Lào Cai tử vong vì đuối nước

Hai nữ sinh lớp 7 ở Lào Cai tử vong vì đuối nước

VOV.VN - Trên địa bàn phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

