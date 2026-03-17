Cứu sống nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 17/3, nam sinh Phan Lê Bảo Lộc (sinh năm 2012, trú tại thôn Phú Lâm, xã Hương Khê), học sinh lớp 8A7 Trường THCS Phú Gia, đi bắn chim cùng bạn tại khu vực đập sông Tiêm (thuộc thôn Trường Sơn, xã Hương Khê). Sau đó, khi xuống khu vực hạ lưu của đập để tắm, em không may bị đuối nước.

Anh Lê Khắc Hà đang nỗ lực đưa nam sinh bị đuối nước lên bờ.

Phát hiện sự việc, anh Lê Khắc Hà (sinh năm 1978, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hương Khê) đã không ngần ngại, bất chấp nguy hiểm nhanh chóng lao xuống nước, đưa em Lộc lên bờ. Ngay sau đó, anh tiến hành sơ cứu, thực hiện hô hấp ban đầu rồi khẩn trương đưa nạn nhân đến trạm y tế để cấp cứu.

Tại đây, em Lộc được cán bộ y tế thăm khám, tiêm trợ sức và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của em đã ổn định.

Nam sinh được đưa đến trạm y tế thăm khám, trợ sức.

Lãnh đạo UBND xã Hương Khế nhấn mạnh: Hành động dũng cảm và kịp thời của anh Lê Khắc Hà không chỉ cứu sống một học sinh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và kỹ năng xử lý tình huống, rất cần được ghi nhận và biểu dương.