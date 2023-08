Cứu sống thai nhi từ can thiệp tắc mạch bướu máu bánh nhau

Trước đó, sản phụ V.T.T.N (35 tuổi, ngụ Tây Ninh) được phát hiện bướu máu bánh nhau lúc thai 17 tuần và khối bướu ngày càng phát triển. Đến 26 tuần, sau khi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 chẩn đoán bệnh nhân có bướu máu bánh nhau gây thiếu máu và phù thai, suy thai… Kích thước bướu máu bánh nhau to bằng cái chén.

Hai bệnh viện quyết định can thiệp nội mạch gây tắc mạch máu nuôi khối u. Các bác sĩ cho biết, nếu không can thiệp thì khối bướu máu sẽ gây nhiều biến chứng, 30% gây chuyển dạ sinh non và tỷ lệ tử vong lên đến hơn 50%. Bệnh viện cũng không thể đưa em bé ra ở thời điểm 26 tuần.

Ê-kip đã dự phòng được các tình huống nguy cơ băng huyết (Ảnh Bệnh viện Từ Dũ cung cấp).

Sáng nay 29/8, thai nhi đã hơn 37 tuần, Bệnh viện Từ Dũ thực hiện ca mổ bắt con cho sản phụ. Dự phòng được các tình huống nguy cơ băng huyết, các bác sĩ đã kiểm soát được chảy máu trong vòng 2 phút sau mổ. Sau 1 giờ phẫu thuật, em bé chào đời cân nặng 2,9kg.

Qua kiểm tra đánh giá tình trạng em bé phát triển tốt, sức khỏe người mẹ ổn định nên đã cho da kề da như ca mổ lấy thai bình thường.

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, can thiệp nội mạch trong bào thai là kỹ thuật can thiệp nội mạch của bánh nhau hiện đại. Đây là kỹ thuật can thiệp cần xác định chính xác mạch máu nuôi khối bướu máu của bánh nhau, sau đó đưa ống thông đi sâu vào lòng khối u, bơm vào chất tắc mạch và lòng mạch gây tắc mạch. Trên thế giới hiện có các phương pháp điều trị u mạch máu bánh nhau lớn như can thiệp nội mạch làm tắc mạch máu bánh nhau bằng hóa chất, bằng cồn, bằng laser mạch máu.

Niềm vui gia đình của sản phụ sau khi được bác sĩ phẫu thuật cứu mẹ và con (Ảnh Bệnh viện Từ Dũ cung cấp).

Bác sĩ Trần Ngọc Hải chia sẻ, đây được coi là bước đột phá của Trung tâm chuyên sâu can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ. Bệnh viện cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật đặc biệt này.

“Ca này có tình trạng bị bệnh lý bánh nhau, bướu bánh nhau đó mạch máu dài đến 8cm, do đó độ dày bánh nhau rất là dày và nguy cơ chảy máu rất cao. Bệnh nhân còn có một vết mổ cũ, đường dọc giữa dưới rốn, đây cũng là một nguy cơ có thể dính vào các cơ quan trong bụng, băng huyết sau sinh”, bác sĩ Trần Ngọc Hải cho biết.