Cứu thoát 6 người trong vụ cháy nhà ở TP.HCM

Điện giật khiến người đàn ông tử vong trong đám cháy

VOV.VN - Sáng 4/12, lực lượng chức năng tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người tử vong bên trong cửa hàng tạp hóa tại TP Tân An, tỉnh Long An.