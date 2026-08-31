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Đá khủng lăn trên núi chắn ngang đường độc đạo ở Nghệ An

Thứ Hai, 15:28, 31/08/2026
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Sáng sớm, nhiều tảng đá lớn lăn từ núi cao xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D khiến đường vào xã Mường Típ (Nghệ An) bị ách tắc. Đơn vị chức năng huy động máy múc san gạt đá để người dân có thể qua lại.

Trưa 31/8, bà Vy Thị Quyên, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An cho biết, sau nhiều giờ xử lý, hiện điểm sạt lở đá trên tỉnh lộ 543D đoạn qua xã này đã được thông suốt để người dân đi lại.

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Hàng loạt tảng đá khủng từ trên núi lăn xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D.

Bà Quyên thông tin, những ngày qua trên địa bàn xã có mưa kéo dài. Sáng 31/8, đá lớn từ trên đỉnh núi bất ngờ sạt lở, lăn xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D đoạn qua bản Xốp Típ.

“Nhiều tảng đá lớn bằng cả xe ô tô lăn xuống chắn ngang toàn bộ đường. Đoạn này mỗi khi mưa vẫn thường xuyên xảy ra sạt lở. Chính quyền xã đã cảnh báo người dân khi qua đây phải chú ý để đảm bảo an toàn”, Bí thư xã Mường Típ nói.

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Chính quyền xã mong cấp trên có phương án xử lý dứt điểm khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, đơn vị chức năng đã huy động máy múc đến san gạt đá, mở đường để người và phương tiện qua lại. Sau nhiều giờ xử lý, đến trưa cùng ngày, tuyến đường đã thông suốt trở lại.

“Tuy đường đã thông nhưng đá trên núi vẫn còn và có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Về lâu dài, xã mong cấp trên có phương án xử lý dứt điểm để bà con nhân dân có thể đi lại an toàn hơn”, bà Vy Thị Quyên nói và cho biết, đây là tuyến đường độc đạo từ xã Mường Xén vào Mường Típ. Hàng ngày có rất đông người và phương tiện qua lại trên đường. Vì vậy, xã mong điểm sạt lở này sớm được xử lý.

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Miền Tây Nghệ An “tứ bề” sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến đường và khu vực ven sông ở miền Tây Nghệ An. Một số bản làng bị chia cắt cục bộ, giáo viên, học sinh tựu trường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Theo Ngọc Tú/Tiền Phong
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