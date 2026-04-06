Đà Nẵng: 2 xe ô tô va chạm, 1 phụ nữ tử vong

Vào khoảng 6h30 phút sáng nay (6/4), ô tô tải biển kiểm soát 92C-136.XX do N.V.T. (52 tuổi), trú xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng điều khiển, khi đi trên Tỉnh lộ 611, đoạn qua thuộc thôn Phước Thành, xã Quế Sơn Trung đã xảy ra va chạm với ô tô con biển số 43A-875.1XX do T.V.T (32 tuổi), cùng trú xã Quế Sơn điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tại hiện trường, 2 xe ô tô hư hỏng nặng

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô con biển số 43A-875.1XX có 4 người. Vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên ô tô con bị thương nặng. Sau đó, các nạn nhân được người dân chở đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Quế Sơn. Do vết thương quá nặng, bà M.T.T.H đã tử vong.

Ô tô con bị bung túi khí

Tại hiện trường, 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.